北部都會區｜凌嘉勤：濕地須有恰當、主動管理　勿以陰謀心態看待

特首林鄭月娥在新一份《施政報告》提出，發展「北部都會區」，計劃包括收回約700公頃私人濕地和魚塘，設立多功能濕地保育公園。不過濕地公園計劃未見詳情，引起環保團體關注。

港府政策創新與統籌辦事處、港深合作策略規劃顧問凌嘉勤，接受《香港01》訪問時解釋，現時新界北部不少濕地因無人管理，衍生不少問題，包括出現倒泥頭填塘等人為破壞。

凌認為，須有恰當管理，保持濕地生態價值，並在有需要的濕地進行修復工作。至於區內的養殖業，凌指，交由當地魚戶繼續經營其水產養殖，也是建立濕地系統，希望達到的其中一個功能，「睇唔到魚戶需要有特別擔心」。他又寄語環保團體「與其用懷疑，充滿疑慮、甚至陰謀心態去睇件事，不如用積極心態合作，一齊做好。」



▼三個濕地保育公園選址▼



+ 2

《北部都會區發展策略》中建議，政府有意收回大約700公頃的私人濕地和魚塘。凌嘉勤指，雖然北部不少濕地目前被劃為保育地區，「但除此之外，都無進行其他工作保護，係好被動做法。」結果區內出現不少問題，包括人為破壞，例如倒泥等，「雖然政府係可以執法，不過行動往往要等到破壞行為已經發生。」

凌解釋，濕地如果缺乏管理則會退化，甚至可變得乾旱，影響保育生態價值。因此計劃收回土地後，與其餘政府土地合併，形成約2,000公頃的濕地保育系統，可發展成數個濕地公園，並希望可達到四功能，包括保持濕地生態價值、交由魚戶繼續原本的水產養殖、發展養殖業科研，以及提供生態康樂及教育設施。

與其用懷疑，充滿疑慮、甚至陰謀心態去睇件事（北部都會區），不如用積極心態合作，一齊做好。 凌嘉勤

北部都會區濕地公園專題報道︰

北部都會區｜三濕地公園選址現況逐個睇 遼闊魚塘本是雀鳥天堂

北部都會區｜新田養魚逾30載 養魚戶支持設濕地公園 望續留魚塘

北部都會區｜濕地公園規劃未提詳情 環團望保留養魚戶及雀鳥航道

凌嘉勤：政府踏出好重要嘅一步

凌又強調，沒有恰當管理下，對生態所造成的破壞或更大，因此需主動管理，「等於郊野公園開行山徑引導市民跟住行，唔好行其他地方，可以將人類活動集中，另一啲地方就可以保育到」。

對於有環保團體擔心，保育地區加入康樂設施，或導致人滿為患，甚至造成破壞。凌嘉勤直言「環團唔好淨係識擔心，首先要知道係政府踏出好重要嘅一步，對積極保育政策應該歡迎、開心」。他指，新界北部人口增加，市民對戶外康樂有需求，但如沒有提供康樂空間，「市民自己都會創造，走去搞燒烤、釣魚場。」他以郊野公園為例，每年有逾1,000萬人次享用，不過人類活動沒有對絕大部份自然生態環境造成破壞。

凌嘉勤指交由原本魚戶繼續其水產養殖，是建立濕地系統希望達到的其中一個功能，「睇唔到魚戶需要有特別擔心」。（盧翊銘攝）

《北部都會區發展策略》中建議，政府收回約700公頃的私人濕地和魚塘，形成約2,000公頃的濕地保育系統。（《北部都會區發展策略》截圖）

新田科技城估計佔70公頃鄉郊土地

然而凌嘉勤承認，發展新田科技城須使用部份現有鄉郊及漁塘，估計佔70公頃鄉郊土地。他相信透過積極管理及修復，可補充一部份用作發展的濕地生態功能，「我覺得係唔需要擔心，反而應該係同政府合作，點將個政策執行得好，做得好係可以有城鄉共融，保育同發展同存嘅狀態」。

被問到會否擔心收地遇到阻滯，令計劃難以發展？他指，對收地過程感樂觀，直言「想做任何嘢都有人反對、有阻滯」，故會用積極方法處理。他舉例指，如有人擔心利益受損，「我哋研究下點樣有合理補償」；如有人認為與其理念不同而反對，則可以了解其理念，再達致共同看法。

▼河套區▼

