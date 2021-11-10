林鄭到訪學校與2,000中小學生交流　北部都會區為青年拓發展空間

行政長官林鄭月娥今日（10日）到訪沙田官立中學，向中小學代表致送《2021年施政報告》資料冊，並與現場和線上約2,000名中小學生就《施政報告》交流。林鄭指出，隨着實施《港區國安法》和完善選舉制度，「一國兩制」重回正軌，是時候重新出發、謀劃未來。



行政長官林鄭月娥今日（十一月十日）到訪沙田官立中學，向中小學代表致送《2021年施政報告》資料冊。圖示林鄭月娥（中）在教育局局長楊潤雄（右）陪同下，向師生簡介資料冊內容。（政府新聞處圖片）

林鄭月娥向全港約1,200所中小學及特殊學校，贈送中文及英文版各一套的《施政報告》資料冊，內容包括《施政報告》、《施政報告附篇》、《北部都會區發展策略報告書》、《香港2030+：跨越2030年的規劃遠景與策略》、《香港氣候行動藍圖2050》、有關《十四五規劃綱要》支持香港發展八個中心的便覽、擬提交予第七屆立法會的立法建議及三份相關單張。教育局將於明日（11日）陸續送遞資料冊到各學校。

林鄭亦在教育局局長楊潤雄和沙田官立中學校長林月華陪同下，向在場約90位來自沙田官立中學和馬頭涌官立小學（紅磡灣）的學生，以及線上來自30所官立中學和五所官立小學共約2,000名學生介紹施政報告，期間共有16位學生發言，不少人關心北部都會區發展，亦有土地房屋、創新科技、減碳排放、文化藝術，以至「一國兩制」、《憲法》和《基本法》教育及國家安全等範疇。

林鄭指出，隨着《香港國安法》的制定實施和特區選舉制度的完善，「一國兩制」重回正軌，香港迎來良好局面，是重新出發、謀劃未來的時候，北部都會區是《2021年施政報告》重點，對推動創科產業及現代服務業發展關鍵作用，並會加強香港與深圳合作，未來將提供大量就業機會，並為青年人開拓無限發展空間，林鄭亦指，香港力爭在2050年前達致碳中和，會積極推動深度減碳工作，鼓勵青年人積極參與。