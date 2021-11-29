嶺大明年元旦起　每日升掛國旗、每周辦升旗儀式　擬設學生升旗隊

嶺大傳訊及公共事務處於本月26日，向全體教職員及學生發電郵宣布，決定明年1月1日起，每日升掛國旗及每周在校園舉行升旗儀式，以宣傳國民教育及幫助學生培養對國家的歸屬感和國民身份認同，又計劃成立學生升旗隊，負責校內升旗儀式。據了解，校方不會強制師生參與儀式，或強制學生參加升旗隊。



嶺大指，計劃成立學生升旗隊，負責校內升旗儀式。（資料圖片）

鼓勵師生出席每周及特別升旗儀式 組學生升旗隊

嶺大在電郵指，明年1月1日起，在大學學期間，每日早上8時，將於黃氏行政大樓前升起國旗、區旗和大學旗，公眾假期和惡劣天氣除外。而每逢周一上午9時，會舉行升旗儀式及奏國歌。

而每年會舉行六次特別升旗儀式，將分別訂於 1 月 1 日（元旦）、第二學期的第一天，或農曆新年假期後的第一天上課、 7月1日回歸紀念日、 8月新生入學日、10月1日國慶日和11月的畢業典禮。

嶺大指，鼓勵師生出席每周及特別升旗儀式，但預計特別升旗儀式會有大學管理層、持份者及師生在場。

校方續指，計劃成立由學生組成的升旗隊，將負責特別升旗儀式，詳情將由學生事務處​​公佈。至於預計招募多少學生參與升旗隊，會否強制部分年級參加等，校方回覆《香港01》查詢時未有透露，僅指正進行籌組工作。據了解，校方不會強制師生參與儀式，或強制學生參加升旗隊。