何君堯做嶺大校董6年期滿卸任　李嘉誠外甥查逸超任中大校董

香港政府刊憲，公布三間本地大學的校董會人事變動。當中嶺南大學新增四名校董會成員，包括民主思路聯席召集人龍家麟、民主思路成員大律師麥慶歡、中華出入口商會副會長許華傑及金管局助理總裁（貨幣管理）陳家齊。至於在反修例風波中受爭議、被拍到在元朗721事件當晚發生衝突與多名白衣人握手的立法會議員何君堯，則不再在校董會名單之內，料與他任滿6年需卸任有關。

科技大學校董會亦有人事變動，校董會副主席一職轉由卓亞融資行政總裁楊佳錩出任，其原有大學司庫職務轉交港交所稽核委員會主席姚建華；港區全國人大代表、港區全國政協委員魏明德也獲委任為科大校董會新成員，所有人任期由本月1日起生效，為期三年。

至於原在科大校董會任副主席的查逸超，將轉至中文大學出任校董，任期由本月27日起生效，任期三年。



嶺南兩名新校董為民主思路成員

新委任為嶺大校董會成員的包括民主思路聯席召集人龍家麟、民主思路成員大律師麥慶歡、中華出入口商會副會長許華傑及金管局助理總裁（貨幣管理）陳家齊。四人任期均由2021年10月22日起生效，有效三年。

至於香港船東會前主席趙式明及曾出任桑坦德銀行亞太區企業及投資銀行部總監的鍾國強，則再度被委任為校董會成員。兩人任期均由2021年10月22日起生效，有效三年。

至於2016年獲選「十大傑青」時發表過「極速上車言論」的黃仰芳，則再被委任為校董會成員，任期同為三年，但由2022年1月1日起才生效。

何君堯不再在嶺大校董名單之內

至於在2019年反修例事件「7.21元朗風波」當晚，被拍到與多名白衣人握手的何君堯，則不再在校董會名單之內。當時有嶺大學生組織聯署，譴責何君堯言行，而嶺大亦發聲明，指校董會成員何君堯的言論與嶺大完全無關，重申是個別成員以個人身份發表的言論，並不代表校方立場。

翻查報道及嶺大網頁資料，何君堯在2015年獲時任行政長官梁振英委任為嶺大校董會成員，任期由2015年10月22日起生效，為期3年。他在2018年再獲續任校董會成員及諮議會當然成員，任期亦是3年，由2018年10月22日起生效。由於他已任嶺大校董6年，政府一般會停止再續任命。

港區人大代表兼政協委員魏明德出任科大校董

科技大學公布， 行政長官委任楊佳錩為科大校董會副主席、姚建華為大學司庫以及魏明德先生為新校董會成員，上述委任由2021年11月1日起生效。據政府憲報，三人任期均為三年。

楊佳錩在2016年8月起加入科大校董會，出任過大學司庫及科大校董會財委會主席。他是卓亞融資有限公司行政總裁，亦在多間專上院校、專業團體及非牟利組織的委員會擔任要職。科大校董會主席廖長城形容，楊佳錩財政管理上具豐富經驗，深信他可進一步推動大學良好管治。

而楊佳錩原來的司庫職務，則由姚建華接手。姚建華為畢馬威中國（包括香港）前主席兼行政總裁，亦是香港交易所稽核委員會主席。姚曾任科大校董會財委會副主席及大額標書審批委員會主席。現職Red Group主席魏明德將成為新校董會成員，他曾於瑞士投資銀行任職董事總經理，在國際金融範疇具備廣泛經驗，亦曾於其他專上院校擔任委員會工作。翻查資料，魏明德亦是港區人大代表兼政協委員。

科大校董會主席廖長城（中）、科大校董會原副主席查逸超（左），曾見證史維（右）獲加冕為科大新任校長。（科大校網圖片）

查逸超將轉任中文校董

原來擔任科大校董會副主席的查逸超，則轉至中文大學出任校董，任期由本月27日起生效，任期三年。查逸超為「磅秤大王」、福田集團控股有限公司第二代，為科技園公司主席查毅超的二哥，母親李素華是長和系資深顧問李嘉誠的妹妹，即查逸超為李嘉誠外甥。

廖長城感謝查逸超任內對科大及港科大（廣州）的貢獻，形容查逸超協助大學制定不同管治框架，帶領校董會轄下校董會績效評鑑專責小組，大幅提高了大學成員對良好管治的認識。