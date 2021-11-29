新聞處處長鄭偉源突本周離任　稱因健康問題需請假一段時間

2019年8月才上任的新聞處處長鄭偉源，將於本周六（12月4日）離任，並由現時副處長吳綺媚暫代。鄭偉源接受查詢時解釋，身體長時間有毛病，按醫生意見需於今年內處理，近期開始變差，故此雖然下月立法會選舉，但也不得不先後離任，「處理完會返來」，屆時等待公務員事務局安排。



鄭偉源（左一）於2019年8月上任，指因健康理由而調離新聞處，未來會繼續留在政府服務。他曾任副秘書長。

副處長吳綺媚暫時兼任處長

當局表示，鄭偉源將於12月4日調離新聞處，並開始休假，政府將適時公布其新工作崗位；新聞處處長一職將由副處長吳綺媚將暫時兼任。政府將按照既定機制和程序，安排合適人選，出任新聞處處長一職，並會適時作出公布。

鄭偉源：一直以為冇乜就捱住先

鄭偉源接受查詢時解釋，身體長時間有毛病，但未允透露詳情，「一直以為冇乜就捱住先，但過去經個月，醫生話要今年內處理。」他已任處長兩年多，原計劃做到本屆政府明年6月低任期完結，但無奈身體近期轉差，若這個時間不離任，則要待立法會選舉完畢，屆時已是聖誕，他指選舉主要由政制及內地事務局處理，而新聞處的工作也上了軌道，他的離任不會有太大影響。

鄭偉源表示，仍未到退休年齡，目前先放假處理健康問題，「處理完會返來」，屆時等待公務員事務局安排。他否認是收到難處理的工作而決定離任，「有乜難搞得過當日黑暴、新冠病毒疫情！我2019年8月上任，最困難時間過咗。」

▼近數任新聞處處長▼



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鄭偉源於2019年8月反修例衝突期間上任，接替調任郵政署長的原處長朱曼鈴。他在1989年7月加入政務職系，過去曾出任發展局副秘書長（規劃及地政）、香港經濟貿易文化辦事處主任（台灣）、教育局副秘書長等職務。

新聞處處長之位向來被視作「升職位」，商經局局長邱騰華、特首林鄭月娥愛將西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀、發展局局長黃偉綸、公務員事務局局長聶德權都曾任新聞處處長；最近兩任處長黃智祖及前特首曾蔭權愛將朱曼鈴，離任處長後分別擔任旅遊事務專員及郵政署長，黃智祖升任現職民政事務局常任秘書長前，曾短暫借調海洋公園出任行政總裁，而朱曼鈴於今年7月底升任財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）。