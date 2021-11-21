梁卓偉辭港大醫學院院長　本學年完結離任　將任馬會慈善總監

香港大學醫學院院長梁卓偉請辭！2013年起擔任院長的梁卓偉已向香港大學校長張翔提出請辭，張翔今午（21日）發電郵，梁卓偉今學年完結時正式離任，校方將展開醫學院院長的全球招聘計劃。梁卓偉為醫學院第40任院長，於香港大學任教22年。梁卓偉向醫學院仝人透露，將獲委任為賽馬會慈善及社區事務執行總監。



梁卓偉辭去香港大學醫學院職務。（資料圖片／李澤彤攝）

梁卓偉以《論語》為首，提到「吾十有五而志於學，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳順，七十而從心所欲，不逾矩」，提到將會離開服務23年的香港大學。他剛剛度過49歲生日，本學年結束時亦是他離開的日子。

梁卓偉稱，未來10年是「五十而知天命」的10年，將獲委任馬會慈善及社區事務執行總監，工作生涯會邁進慈善工作，致力應對「貧富差距大流行」的終極挑戰，集中精力在「第三次再分配」的慈善事業上。

曾任食物及衞生局副局長、現任政府專家顧問，他回顧難以忘懷的時刻，就是應對三大醫療健康挑戰，第一是「永未終結的傳染病流行」，包括2003年沙士、2009年人類豬流感、2013年甲型禽流感以及現時在全球大流行的新冠病毒；第二為涉及癌症篩查、兒童及青少年生命歷程研究的「慢病流行的威脅」；第三是控煙等的「不必要的環境危害流行病」。

馬會新聞稿提到梁卓偉明年（2022年）7月18日加盟任慈善及社區事務執行總監，接替明年8月約滿離任的張亮，梁卓偉亦會成為馬會管理委員會成員，並直接向行政總裁應家柏匯報。梁卓偉會負責發展及推行具前瞻性及負責任的慈善策略及政策，以確保馬會慈善信託基金的撥款申請、分配及應用，能有效地用得其所。梁卓偉並將進一步擴展馬會的慈善網絡，策略性地塑造慈善業務至更高層次，以配合香港不斷轉變的社會需求。

梁卓偉在加拿大西安大略大學醫學院取得醫學士，並考獲哈佛大學公共衞生碩士及香港大學醫學博士。他2008年加入「熱廚房」，成為食衞局副局長；2011年任特首辦主任；2012年回到香港大學出任社會醫學系系主任，2013年成為醫學院院長。