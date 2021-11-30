車公誕市場檔王10萬元成交　無懼Omicron連投2檔賣風車：志在必得

車公誕市場攤位競投今日（30日）舉行，交投無受到Omicron變種病毒消息影響，競爭比去年熱鬧得多，更出現「唔夠檔分」情況。位於車公廟出入口的「檔王」以十萬港元成交，成功投得者同時以九萬港元投得另一個出入口攤檔，而今年最低價檔口則以七千港元成交。



19萬投出入口兩檔位 賣風車的李女士：多謝大家俾面

車公誕市場攤位競投今日於荔枝角政府合署舉行，有大約100人到場參與競投。計劃售賣風車的李女士分別以十萬及九萬港元投得位於入口位置的兩個攤位，她表示入口位置的攤位是「志在必得」，本身亦是她的目標，所以願意投放金錢競投，但亦指要「多謝大家俾面」；李女士亦指今年競爭激烈，比去年多了十多檔，導致有「唔夠位」的情況出現。

對於疫情出現omicron 變種，可能會影響市道，甚至令車公誕市民像去年一樣取消，李女士則表示「投得都預咗，唔擔心得咁多架喇」。 （李澤彤攝）

促場地做好防疫措施 安排安心出行供市民掃碼

對於多地Omicron變種病毒個案，本港亦有3宗，可能會影響市道，甚至令車公誕取消，李女士表示：「投得都預咗，唔擔心得咁多架喇。」唯希望當局的入場措施可做得更好，例如及早安排安心出行二維碼予市民掃描，以免大量市民擠塞於入口處。

李女士分別以十萬及九萬港元投得位於入口位置的兩個攤位。（李澤彤攝）

40個乾貨攤位競投激烈 經數十口叫價才成交

車公誕市場將於明年1月29日至2月15日舉行，為期18日，設有40個乾貨及2個濕貨攤位。今年乾貨攤位競投激烈，不少由底價2,310港元競投至數萬港元才成交，最低成交價亦需7,000港元，最搶手鄰近出入口的攤檔更叫價五萬港元以上，大部分攤位都經過數十次的叫價才成交，2個濕貨攤位則分別以2,000及7,300港元成交。