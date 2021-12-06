新冠肺炎｜SEN學童疫下申請資助倍增　協康會辦線上運動會籌款

新冠肺炎疫情持續一年有多，有特殊學生需要（SEN）學生及家長學習上面對重重困難，當中學習進度更難以追上其他學生。協康會為SEN學童提供評估、輔導及訓練，亦會研製教材以給予SEN學生最合適的教導法式。



而「協康會兒童及青年訓練基金」則資助SEN及有經濟困難的學生進行評估或訓練，於疫情中一個月收到超過五十個家庭的申請，急升一倍。為延續服務，協康會舉辦首個線上「協康GOAL飛運動會」為基金籌款，以讓SEN學生可繼續得到旗下幫助。



協康會青蔥計劃總經理陳綺華介紹為SEN學童訂造特殊教材，讓他們即使於疫情當中亦能得到適合的學習方式。（馬煒傑攝）

去年構思新教材讓學生疫下學習

協康會為SEN學童提供不同的評估、輔導及訓練，當中包括安排心理學家進行評估，以及物理、言語及職業治療等，更會為SEN學童度身訂造合適的教材，以最合適SEN學童的方式為他們提供教育。

協康會青蔥計劃總經理陳綺華表示，於疫情初期大家都很擔心SEN學生家中學習難以適應，於上年3月時與團隊構思新教財，4月落手製作，並於6月出貨，目的就是讓SEN學生即使於疫情當中亦能得到適合的學習方式。

７歲童津津（化名）有語言障礙及有限智能，會書寫「鏡面字」，將字體倒轉書寫。（馬煒傑攝）

助寫「鏡面字」學童追上進度

SEN學童津津（化名）現年七歲，就讀小一，因多次被老師指學習能力欠佳而到健康院見護士，但被判斷為正常學童，後來經協康會心理醫生診斷有語言障礙及有限智能，會書寫「鏡面字」，將字體倒轉書寫。

津津參加協康會的聽說讀寫小組，學習得以追上同齡小朋友，甚至比他們識更多字。陳綺華解釋聽說讀寫小組以特殊手法教導SEN學童，例如以多感觀認字法，將文字圖像化，以引起他們的與趣及加強記憶。

津津（化名）參加協康會的聽說讀寫小組，學習得以追上同齡小朋友。（馬煒傑攝）

訓練基金一個月批出50萬資助如倒水

「協康會兒童及青年訓練基金」則資助SEN及有經濟困難的學生進行評估或訓練。陳綺華亦提到，自疫情開始不少學校轉以網上授課，對SEN學生的學習是難上加難，指不少學生「得部手機上堂」，加上欠缺教師督促，令他們容易分心，難以追上一般學校的競爭。

基金在疫情其間，每月平均資助人數更較疫情前急升一倍，一個月更批出超過50萬元資助予超過50個家庭應付其訓練開支，陳綺華形容這段時間基金儲備有如「倒水」，迫於無奈需於七月收緊申請。

為延續資助服務，協康會舉辦「協康GOAL飛運動」，以線上運動會的方式為「協康會兒童及青年訓練基金」為基金籌款，並鼓勵大家在家中做運動，參加者自行選擇運動，將紀錄上載至活動系統即可幫助籌款。陳綺華表示，本打算舉辦線下運動會，但考慮到疫情影響，不少線下活動都隨時被迫取消，故有線上慈善運動會的構思。活動由11月15日至今已有超過300個家庭參加，參加者亦可獲贈選手包。