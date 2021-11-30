洗米華案｜澳廣視報道：太陽城集團全線貴賓廳暫停運作

澳門太陽城集團主席周焯華（即「洗米華」）被羈押，今天（30日）有傳太陽城的賭廳明天起全線停運。澳門廣播電視晚上報道，太陽城集團回覆其查詢時確認，除了銀河渡假村與星際酒店內的兩個貴賓廳會繼續營運外，其他貴賓廳暫停運作。

澳廣視在接近11時再報道，銀河渡假村與星際酒店所屬的銀河娛樂發言人回覆查詢時證實，太陽城集團在澳門銀河與星際酒店內的貴賓廳將在明日（12月1日）零時起關閉。

換言之，太陽城集團的所有賭廳都暫停運作。



稱無推出停薪留職措施

澳廣視表示，太陽城集團回覆查詢時證實，除了銀河渡假村與星際酒店內的兩個貴賓廳會繼續營運外，其他貴賓廳暫停運作，這是與各大博企協商作出的決定。

另外，今天有傳言指太陽城所有場面員工明天起停薪留職，直到另行通知。不過太陽城集團回覆澳廣視時，澄清沒有推出停薪留職措施，由於涉及有貴賓廳停業，因此稍後將有相應架構調整。

澳廣視其後再報道，指銀娛發言人回覆查詢時證實，太陽城集團在澳門銀河與星際酒店內的貴賓廳將在明日零時起關閉。