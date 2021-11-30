洗米華案｜澳門檢察院披露案情　涉以「直播場景」吸引內地賭客

澳門商人、太陽城集團（1383）創辦人周焯華（綽號「洗米華」），涉於內地非法開設賭場，上周六（27日）被澳門司警拘捕。澳門檢察院周一（29日）晚上宣布，指日前警方偵破一宗涉嫌利用網路進行非法賭博及清洗黑錢的案件，以周姓嫌犯為首的11名涉案人士，被移送檢察院偵辦。



澳門檢察院指於一年多前，澳門警方初步掌握周姓嫌犯等人涉嫌不法經營賭博的證據，並對該團伙立案偵查。案情顯示，該團伙涉嫌以澳門為基地，在菲律賓架設一個非法網絡直播投注平台，透過「直播場景」，吸引內地居民為主要客源，進行巨額網上非法賭博，並利用澳門的公司帳戶，透過地下錢莊，轉移不法所得。

▼周焯華11月27日被澳門司警拘捕▼



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經初步調查，有充分跡象顯示，該團伙成員分別涉嫌觸犯領導犯罪集團、參加犯罪集團、清洗黑錢以及不法經營賭博，每項罪名刑期最高分別由3年至12年不等。

澳門檢察院又指，經對11名嫌犯進行訊問，考慮犯罪的嚴重性質，尤其考慮該等犯罪對澳門博彩業的合法經營和對澳門金融秩序的穩定產生嚴重影響和衝擊，為防止相關嫌犯逃脫，刑事起訴法庭接納承辦檢察官的建議，對案中周姓等5名嫌犯，依法採用羈押強制措施，對另外6名嫌犯分別採取提供身份資料及居所書錄、繳納擔保金、定期報到以及禁止離境等強制措施。依照法律，檢察院將繼續對案件進行後續偵查措施。