洗米華案｜內媒指另有重要宣示意義　批黑幫人士想靠「愛國」洗白

澳門商人、太陽城集團（1383）創辦人周焯華（綽號「洗米華」）早前被浙江溫州檢察院以涉嫌開設賭場罪批准逮捕，隨後澳門司警就拘捕周焯華，指控其涉嫌利用網絡進行非法賭博及清洗黑錢。

「洗米華案」引來中港兩地社會極大關注，內地傳媒《觀察者網》刊登評論，指該案除了曝光其操縱的龐大賭場生意外，還有另一層重要的宣示意義，「那些想靠『愛國』洗白自己的黑幫人士，該重新審視一下這個時代了」。



文章指出，周焯華是太陽城集團的幕後老闆，其商業版圖除了此次案發的賭博業務之外，最受人矚目的當屬其控制下的太陽娛樂文化公司。太陽娛樂於2011年初正式成立，是一間出品公司兼經紀公司，成立以來已經投資及製作多達65部電影，其中包括《紅海行動》、《湄公河行動》、《掃毒》、《春嬌救志明》、《殺破狼II》及《殺破狼．貪狼》等知名影片。

《紅海行動》是太陽娛樂投資及製作的其中一部「主旋律電影」。（視覺中國）

文章稱，其中《紅海行動》、《湄公河行動》等影片均為「主旋律」電影，故周焯華涉跨境賭博事發後，引來聲音質疑其利用「愛國電影」洗錢，甚至牽扯到電影相關出品方博納影業，以及明星經紀公司泰洋川禾。文章直言，周焯華利用投拍主旋律電影來納「投名狀」似是有跡可循，「為了拍給別人，好方便外界看到自己那顆『閃閃的紅心』」。

文章並提到，新華社主管媒體《經濟參考報》在2019年的報道《特大國際網絡賭博平台深度滲透國內》，首次起底周焯華控制的「太陽城網絡賭博平台」。自此之後，周焯華就更加「一心只向著那一抹喜慶的顏色」，積極參與各類主流活動。例如在新冠肺炎疫情爆發初期，太陽城集團在澳門中聯辦協調下向湖北疫區捐贈3000萬澳門幣；河南暴雨時，周焯華亦有通過澳門中聯辦協助，以個人名義向捐款300萬元澳門幣。

此外，《上游新聞》亦在其評論文章中指出，先是浙江溫州的通報、周焯華被澳門司警拘捕，繼而是最高檢在周一（29日）舉行的「依法履行檢察職能，從嚴懲治開設賭場犯罪」主題新聞發布會，「或許，伏筆早已經埋下，但有些人仍然執迷不悟，不知道是對基於互聯網的種種隱秘手段太過自信，還是對司法機關打擊涉賭博犯罪的決心太過低估」。

內地向來嚴厲打擊賭博犯罪。（視覺中國）

文章最後更稱，「這起案件，或者說這一輪針對網絡賭博的治理，究竟會牽出多少平日裡看起來『有頭有臉』的人物，會涉及多大的金額，打掉涉及多少人的違法犯罪團伙，我們不妨拭目以待」。