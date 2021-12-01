疫情以來三宗急症室「等到死」　彭鴻昌促當局盡快調查及展開聆訊

早前再有病人在急症室等候期間死亡，關注事件的社區組織協會幹事彭鴻昌指，自新冠肺炎疫情以來，一年內至少有三宗個案在公立醫院急症室「等到死」的個案，事件反映醫護人手不足，當局應該盡快就個案調查及展開聆訊，避免同類事件再發生。



一名55歲的肝衰竭患者黃潤全於8月18日從內地返港到屯門醫院求醫，當日1時半左右抵達醫院並分流後被列為緊急。事主等候至下午2時多，接受醫生初步診症及各項檢查，當時已懷疑患者有心肌病變。

關注事件的社區組織協會幹事彭鴻昌今早（1日）在電台節目指，根據家屬說法醫院原本有計劃安排病人上病房，惟其後又安排事主返回原來的隔離病房，但一直未獲安排治療。直至家屬晚上7時50分欲入房擺放日用品時，才發現事主身體彊硬、冰冷以及已沒有心跳，急救後於晚上8時18分宣告死亡。

彭鴻昌質疑遙距監察難仔細了解病人情況

事主在返港求醫前已接受病毒核酸測試，彭鴻昌質疑，若跨境病人在求醫時須隔離，為何院方未有進行緊密觀察，又指醫護人員僅在事主牀尾距離一米的位置放置一部iPad進行遙距監察，根本難以仔細了解病人的情況。根據院方的說法，護士分別在下午5時50分及6時50分，透過視像系統觀察到病人有轉換姿勢及呼吸無困難，但彭鴻昌指，根據死者家屬兩張分別於下午4時54分及7時40分拍攝的照片，顯示死者沒有轉換姿勢、輸氧管脫落，質疑如護士理應有發現脫落。

關注事件的社區組織協會幹事彭鴻昌指，自新冠肺炎疫情以來，一年內至少有三宗個案在公立醫院急症室「等到死」的個案，事件反映醫護人手不足。（資料圖片／羅君豪）

自新冠肺炎疫情以來，一年內至少有三宗個案在公立醫院急症室「等到死」的個案，彭鴻昌認為，今次事件與醫院醫護人手不足有關，疫情下病人須要隔離，對其而言有風險，當局應該盡快就個案調查及展開聆訊，避免同類事件再發生。