Omicron｜港大成功分離病毒株　料對衞生政策、疫苗研發有影響

香港大學醫學院微生物系講座教授袁國勇及其團隊昨日（11月30日）宣布，成功從臨床標本中分離出Omicron變種病毒。

港大醫學院微生物系系主任杜啟泓指，團隊亦擔心Omicron變種病毒會成為「大流行」，但現時難以判斷，仍需要在未來兩至三星期取得研究結果方可肯定。他又相信，相關結果對公共衞生政策及未來疫苗發展有大影響及具參考價值，若新變種病毒影響疫苗效力，自然有機會收緊防疫措施。



港大微生物系系主任杜啟泓相信，團隊研究結果對公共衞生政策及未來的疫苗發展有大影響及參考價值。（資料圖片）

分離病毒株有助研究對疫苗影響 最快需時兩至三周

港大微生物系系主任杜啟泓今早（1日）在電台節目時表示，分離出來的病毒株，可研究病毒對市民影響，包括了解病毒傳染性及對疫苗影響，未來亦可進一步研究病毒入侵細胞能力、進行動物實驗，以及透過患者感染後的抗體，研究現時疫苗對Omicron變種病毒的效力等，至於相關研究最快需要兩至三星期時間。

圖為免疫熒光圖像檢測Omicron變種病毒的NP蛋白。左方是未感染組 ；中間及右邊是48小時感染組。（港大提供）

杜啟泓續指，有關結果數據會在國際文獻中發表，相信對公共衞生政策及未來的疫苗發展有大影響及具參考價值，若新變種病毒影響疫苗效力，自然有機會收緊防疫措施。

團隊憂Omicron成大流行 但需待研究結果方可判斷

杜啟泓又指，團隊亦擔心Omicron變種病毒會成為「大流行」，但現時仍難以判斷，他認為，當新變種病毒初出現，全球會加強檢測，故令初期現較多病例，至於病毒是否成主流需要在未來兩至三星期取得研究結果方可肯定。