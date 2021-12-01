Omicron｜港大成功分離病毒株　料對衞生政策、疫苗研發有影響

香港大學醫學院微生物系講座教授袁國勇及其團隊昨日（11月30日）宣布，成功從臨床標本中分離出Omicron變種病毒。
港大醫學院微生物系系主任杜啟泓指，團隊亦擔心Omicron變種病毒會成為「大流行」，但現時難以判斷，仍需要在未來兩至三星期取得研究結果方可肯定。他又相信，相關結果對公共衞生政策及未來疫苗發展有大影響及具參考價值，若新變種病毒影響疫苗效力，自然有機會收緊防疫措施。
分離病毒株有助研究對疫苗影響 最快需時兩至三周
港大微生物系系主任杜啟泓今早（1日）在電台節目時表示，分離出來的病毒株，可研究病毒對市民影響，包括了解病毒傳染性及對疫苗影響，未來亦可進一步研究病毒入侵細胞能力、進行動物實驗，以及透過患者感染後的抗體，研究現時疫苗對Omicron變種病毒的效力等，至於相關研究最快需要兩至三星期時間。
杜啟泓續指，有關結果數據會在國際文獻中發表，相信對公共衞生政策及未來的疫苗發展有大影響及具參考價值，若新變種病毒影響疫苗效力，自然有機會收緊防疫措施。
團隊憂Omicron成大流行 但需待研究結果方可判斷
杜啟泓又指，團隊亦擔心Omicron變種病毒會成為「大流行」，但現時仍難以判斷，他認為，當新變種病毒初出現，全球會加強檢測，故令初期現較多病例，至於病毒是否成主流需要在未來兩至三星期取得研究結果方可肯定。
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