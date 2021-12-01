新冠疫苗｜谷針新招　何栢良：明年如再派消費券　「打咗針先有」

受到新變種病毒Omicron威脅，本港疫苗接種率雖然已達七成，但增幅緩慢，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，除了長者接種率偏低，本港的工作人口仍有80萬未打針，遠低於新加坡等國家，他建議政府要盡快制訂接種疫苗策略及時間表，給市民時間準備，又指明年如會再派消費券，政府可善用作誘因，「打咗針先有」。



何栢良今日在商台節目表示，過去數月本港疫苗接種步伐很緩慢，認為政府推行「疫苗護照」或疫苗氣泡時不應拖泥帶水，要讓市民獲得明確訊息，說明事在必行，做好相關行政安排，不能因為行政配套未能趕上計劃，而不斷拖延，「最好唔好拖到(明年)復活節)。

何栢良在電台節目中表示，如再派消費券可「打咗針先有」。

不少港人對打針仍有疑慮，何栢良指出，工作人口仍有80萬人未打針，「無可能佢哋都係醫療原因不適合打針」，以公立醫院及衞生署醫護人員高接種率為例，當初醫護亦未必接受，但當他們知道不打針便要頻密自費檢測，接種率便提升，他質疑政府一直無公佈私家醫院或私營醫療機構的打針比率。

何栢良形容新加坡是成功推行「疫苗護照」的國家之一，前後花了約5至6個月準備，並設有三方平台，由政府官員、僱主及工會代表，商討如何檢查進入處所人士是否已完成接種，以及釐訂推展步伐等，「今年10月開始要求打咗針先可以進入工作場所，落實工作人口打針，2022年初就全面推行。」

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何栢良建議本港參考有關做法，讓已接種疫苗人士有較大活動自由度，例如參加馬拉松比賽、去演唱會等。若進入高風險場所，包括要除口罩的餐飲處所需推行「疫苗護照」，因健康理由不能打針者則獲豁免，相信市民會較易明白背後理念。