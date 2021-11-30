新冠肺炎｜Omicron多處突變　理大蕭傑恒︰疑曾傳動物再傳回人類

全球面臨變種新冠病毒Omicron的威脅，理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今早於商台節目表示，Omicron的基因突變異常，進化速度快，與過往的變化節奏有異。他估計，新冠病毒有可能曾經傳至動物身上，之後再傳回人類，引致基因突變，「好似完全換咗另一件衫咁樣」。

港大感染及傳染病中心總監何栢良則表示，新冠病毒一直主要於人與人之間傳播，即使曾經有人類傳染動物的個案，但並非主流情況，並未成風土病，並指源頭一直難以追查。



▼市民使用安心出行進入政府場地的情況▼



+ 21

蕭傑恒於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，過往Delta病毒的刺突蛋白已有8處突變，但Omicron更多達30多處。他續稱，新冠病毒一直在進化，原本有一個穩定的進化節奏，但Omicron違反了進化系統。

蕭傑恒估計，病毒於非洲南部或曾傳予動物，之後再傳回人類身上，形容「好似完全換咗另一件衫咁樣」引致基因突變。他舉例指，丹麥的水貂養殖場，過去亦曾出現變異病毒，可能感染人類，最終被撲殺。至於Omicron可能涉及甚麼動物，他表示需要當地科學家研究。

對於Omicron對香港的影響，蕭傑恒表示，由於香港過去一段時間沒有本土個案，只有零星個案流入社區，又沒有大規模爆發，現行的防疫措施有效，故市民暫時毋須過於憂慮。

何栢良︰高風險回港人士應強制竹篙灣檢疫21日

何栢良在同一節目表示，雖然新冠病毒確曾有零星個案傳播予貓狗，或於農場、動物園出現，但始終並非主流情況，沒有出現風土病，仍然主要是人與人之間傳播。他又稱，病毒源頭難以追查，初時出現病毒的武漢華南海鮮市場，至今仍未能確定源頭。

何栢良又稱，聖誕假期及新年假期將至，將有大批留學生回港，港府需留意歐美等地會否出現Omicron本土爆發，認為港府現階段應採取嚴格措施，所有從高風險回港人士，都應在竹篙灣檢疫中心隔離21日。