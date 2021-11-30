新冠肺炎｜陳肇始：未完全掌握Omicron　外防輸入措施宜緊不宜鬆

變種新冠病毒Omicron來勢兇兇，港府進一步加強外防輸入措施，從12個非洲國家入境的港人，抵港後須入住竹篙灣檢疫中心檢疫7天，才可到酒店繼續隔離。

食物及衞生局局長陳肇始今早（30日）於港台節目表示，雖然現時全球有關Omicron的資料並不多，但外防輸入的防疫措施「宜緊不宜鬆」，不希望香港疫情受全球影響。她續稱，日後掌握更多資料後，有可能調整抵港入住竹篙灣7日的要求，會按數據調整日數。

蘇格蘭及葡萄牙同樣懷疑出現涉及Omicron變種病毒的社區爆發，不過港府未將之納入最高風險級別的國家。陳肇始表示，衞生防護中心正聯繫當地衞生部門，以取得最新資料，之後視乎當地會否爆發本地感染，再調整策略。她又稱，暫時毋須全面禁止出現Omicron個案地區的人士來港，會留意其他國家的對策，再決定香港的應對方案。



+ 1