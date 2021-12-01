Omicron｜袁國勇：南非多愛滋病人　免疫力低致病毒大量繁殖突變

新冠病毒變種病毒株Omicron來勢洶洶，有專家估計與病毒跳落動物再傳染人，造成基因突變有關。不過香港大學微生物學系講座教授袁國勇就認為，最大可能是南非較多愛滋病患者，他們免疫力低致病毒可在體內大量繁殖，直至其中一個突變跑出。



袁國勇（中）估計，Omicron較多突變，最大可能是南非較多愛滋病患者，他們免疫力低，提供優良環境供病毒不斷大量繁殖。（鄭子峰攝）

Omicron在S蛋白的突變超過30個位置，理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒昨日估計是新冠病毒跳落動物後，再傳染人類引致大量基因突變。袁國勇今日（1日）接受傳媒訪問時則指，早前貂鼠受感染再傳回人後，突變數目都不多，估計最大可能是南非較多愛滋病患者，他們免疫力低，提供優良環境供病毒不斷大量繁殖。

可能南非變咗好耐無人發現，直到其中一個變得咁多先爆發；或者另一個大可能，可能多愛滋病病人，佢清唔到（病毒），血清中和抗體又唔夠高，繼續繁殖好好環境突變落去，逃過佢個中和抗體，一直好多突變。 香港大學微生物學系講座教授袁國勇

指患者有打疫苗 感染後血清抗體升10倍證有效

至於現有疫苗是否仍然有效對付Omicron，袁國勇提到兩名住富豪機場酒店的Omicron患者，兩人都在約半年前接種復必泰疫苗，但一人感染後血清抗體即時升超過10倍，反映打針好細胞記憶反應不錯，即使面對多個突變的新病毒株，以原始病毒株製造的疫苗，仍然有效發揮保護作用，兩人病徵都非常輕微，沒有嚴重併發症，不過個案較少未有足夠代表性。

袁國勇稱，Omicron的傳播力、殺傷力需時研究，「（疫苗逃逸強的）Beta都無席捲全球，Delta一開始喺印度，開頭都無乜人緊張，但佢最終席捲全球」，團隊會複製病毒並分享給需要研究的實驗室和製造滅活疫苗的藥廠，但不便透露是否涉及科興及國藥藥廠，相信滅活疫苗三個月內都可以如mRNA疫苗般改疫苗配方。

Omicron傳染性、殺傷力均未明

兩地通關消息傳出多時，突然殺出變異多的新病毒株Omicron，傳染性、殺傷力均未明。袁國勇提到通關與否視乎兩地確診數量，而非受病毒株影響，不過他又提到目前對Omicron認識甚少，「永遠都好似（食物及衞生局）陳肇始局長所講『宜緊不宜鬆』，買個保險做得嚴啲先，睇下歐洲有無爆」，目前難以判斷是否繼續通關，若Omicron的基本繁殖率如麻疹般達10多至20，會質疑現時防疫措施是否仍然有效。

他表示，本港過去五個月基本上已經清除社區內的病毒，證明防疫策略奏效，「但係久守必失，唔係100%人打咗疫苗，仍然有機會喺香港傳播，特別係邊境無可能長期嚴格」，新加坡經驗反映，85%人已經接種第二針，而且選用製造抗體水平較高的mRNA疫苗，爆發仍然嚴重，死亡人數由今年初200多人升至500多人，絕大部份死者都是無打針的長者，亦會對醫療體系造成沉重負擔。

圖為免疫熒光圖像檢測Omicron變種病毒的NP蛋白。左方是未感染組 ；中間及右邊是48小時感染組。（資料圖片／港大提供）

港大昨日（11月30日）公布是次是亞洲首個團隊成功分離及培養病毒株Omicron，引起討論。袁國勇表示，團隊未必是亞洲最快分離病毒，但翻查文獻及新聞稿，亞洲其他地方都無提及已經分離病毒株，因此才宣稱港大是首支團隊完成，認為相關爭拗不重要，亦會向有需要研究的其他實驗室分享病毒株。