強制檢測｜海桃灣男居民外遊返港初確診　離港前曾到中環ICHU上榜

食物及衞生局今晚（1日）公布強制檢測公告，居於大角咀海桃灣2座的一名38歲男居民，周二（11月30日）外遊抵港時在機場驗出初步確診，除住所外，患者離港前曾光顧的中環餐廳ICHU及國泰航空機場貴賓室寰宇堂共三個處所納入強制檢測名單，受檢人士需於12月3日（星期五）或之前接受檢測。



患者前往卡塔爾多哈返港 病毒量低

衞生防護中心表示，正調查一宗初步確診輸入個案，涉及一名38歲男病人。他居於大角咀櫻桃街38號海桃灣2座。他於11月9日前往卡塔爾多哈，離港前於11月8日進行的2019冠狀病毒病檢測結果呈陰性。他從卡塔爾多哈經航班QR818於11月30日抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行的2019冠狀病毒病檢測結果呈陽性。

中心指，患者沒有病徵，Ct值大於30，代表病病量低，並確認帶有L452R變異病毒株（N501Y和E484K則呈陰性）。他於6月20日及9月12日於香港接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（復必泰）。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。

為審慎起見，該名患者於潛伏期在港曾居住和曾到訪的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處相關指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。 曾於以下時間到過三個地方者要需接受強制檢測，限於12月3日或之前完成，已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。若11月29日至12月1日已做檢測可獲豁免。

．11月9日下午6時至7時到過香港機場一號客運大樓7樓國泰貴賓室寰宇堂人士

．11月9日上午11時至下午3時到過中環H Queen's 3樓ICHU人士

．11月9日至12月1日逗留大角咀海桃灣2座超過兩小時人士

中環ICHU在10日內兩度納入強檢公告

中環H Queen's 3樓ICHU是近期第二次上榜，一名在九龍站上蓋環球貿易廣場（ICC）37樓摩根士丹利銀行亞洲有限公司工作的27歲女子，於11月21日從英國經航班VS206抵港，在機場臨時樣本採集中心抽取樣本檢測結果呈陽性。她於11月7日離港前往英國前，曾在10月31日晚上8時至10時光顧ICHU，該食肆因而納入11月22日強制檢測公告。

將軍澳寶林邨寶德樓地下崇真會美善幼稚園，被納入強制檢測。（校網圖片）

另外，將軍澳寶林邨崇真會美善幼稚園爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，於11月18日至12月1日期間曾身處該校超過兩小時人士，須於12月3日或之前接受檢測；如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於12月5日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在11月29日至12月1日期間已進行檢測，或已經完成疫苗接種，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。