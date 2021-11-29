強制檢測｜13間學校爆發上呼吸道感染　跑馬地寶血幼稚園上榜

香港本地新冠肺炎疫情緩和，但受變種Omicron個案威脅，食物及衞生局把15個指明地方納入強制檢測公告，當中包括跑馬地寶血幼稚園及赤柱聖彼得堂赤柱幼兒園等13間學校。



另外，有一宗於病毒潛伏期間在香港國際機場滯留的確診輸入個案，政府把機場一號客運大樓5樓橙區或6樓橙區（閘口25-71）列入強制檢測公告中。



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13間幼稚園及幼兒園被納入強制檢測通告，政府指，因學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而病徵與新冠肺炎相似，故要求強制檢測。涉及的學校遍布全港，當中位於豪宅地段跑馬地的寶血幼稚園，及赤柱聖公會聖彼得堂幼稚園（赤柱分校）/聖彼得堂赤柱幼兒園。另外，更有照顧年幼嬰兒的香港保護兒童會利黃瑤璧日託嬰兒園、沙田號鄰舍輔導會新翠育嬰園等。

所有員工、學生、訪客均須在12月1日之前接受強制檢測；如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於12月3日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。如已完成接種新冠疫苗則可豁免，受檢人士若在11月27日至29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼11月29日強制檢測公告詳情▼



本港亦出現一宗確診輸入個案，患者於病毒潛伏期間曾經滯留在香港國際機場，故機場一號客運大樓5樓橙區或6樓橙區（閘口25-71）人士，都須在12月1日或之前檢測。

衞生防護中心表示，正跟進調查一宗早前確診輸入個案（12433），涉及一名38歲男子，於11月24日從卡塔爾經航班QR818抵港。為審慎起見，他於潛伏期在港曾到訪的機場閘口25-71納入強制檢測公告。任何於11月24日至27日期間曾身處上述閘口的人士，須在指定日子接受強制檢測。

而由於早前有一宗於潛伏期間曾在港逗留的輸入個案，曾在11月11日下午2時至下午4時，曾身處荔枝角公園體育館人士，都須在12月1日或之前接受檢測，若在11月27日至11月29日期間已進行檢測，就會被視為已遵從規定。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至11月30日)▼

