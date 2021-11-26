強制檢測｜四校爆發上呼吸道感染師生須強檢　包括賽馬會善樂學校

食物及衞生局今晚（26日）公布強制檢測公告，四間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，包括香港保護兒童會祈廉士日託嬰兒園、賽馬會善樂學校、香海正覺蓮社佛教普光學校，以及明愛培立中心及明愛培立學校，有關人士須於11月28日或之前接受檢測。



公告列明，11月13日至11月26日期間，曾身處上述學校超過兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，須於11月28日或之前接受檢測。受檢人士若在11月24日至11月26日期間已進行檢測，或已接種新冠疫苗，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

國泰城、港威酒店納入覆檢名單

此外，因應早前四宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，於指定期間曾身處國泰城、愉景廣場巴士總站開出往東涌站巴士總站路線號碼DB01R的巴士、中環三號碼頭或香港新界大嶼山愉景灣碼頭、愉景灣國際學校、愉景灣國際學校幼稚園、海港城香港港威酒店，以及奧海城二期地下Market Place by Jasons的人士，需要再次進行檢測。

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種新冠疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。