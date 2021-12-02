香港健康碼12.10上午9時上網登記　薛永恒︰市民自行決定上載資料

中港兩地有望通關，政府今日（2日）公布香港健康碼的詳情，創科局局長薛永恒表示，市民可於下周五（10日）上午9時起，於網上註冊申請港康碼，市民須提供實名及地址資料登記。而「安心出行」亦同步更新至3.0版本，方便市民上傳資料。他亦強調，申請港康碼的先後次序，與通關配額數目無關，呼籲市民「唔洗急住申請。」

至於私隱方面，薛表示已充份諮詢保安專家，確保私隱不受影響，強調市民上傳資料由個人決定，「有關出行紀錄，由擁有安心出行，或健康碼嘅市民自行進行，由大家自行決定上傳個人記錄。」



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網上申請當日 安心出行同步更新至3.0版本

創新及科技局局長薛永恒今日公布，將於下周五（10日）上午9時起，開放「港康碼」網上註冊申請，屆時「安心出行」亦同步更新至3.0版本，方便市民上傳資料。他指，申請港康碼採用實名登記，市民須提供居住地址，並透過「安心出行」上傳出行紀錄，



薛永恒解釋，提早推出為了讓市民盡早試用及熟習功能，待正式通關時可暢順運作。他指，港康碼亦與粵康碼對接，作用為申請過關時豁免檢疫，到內地時需要「轉碼」用粵康碼。

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申請港康碼的先後次序 薛︰唔洗急住申請

薛永恒亦強調，申請港康碼的先後次序，與通關配額數目無關，呼籲市民「唔洗急住申請。」他表示，明白部分市民於網上申請時或遇到困難，為了有序推行港康碼，政府將跨部門動員力量，走進全港18區屋邨、港鐵站等，幫助有需要的市民，詳情將稍後公布。

研與電訊業界、慈善機構派發手機及數據卡

此外，「安心出行」亦將於12月9日起，擴大適用場所範圍，部份市民或因沒有智能手機，操作遇到困難，外展隊除會走進社區協助市民外，政府亦將主動接觸電訊業界、慈善機構，研究向有需要的市民派發手機及數據卡。

綠碼有效日期僅一日

而港康碼按不同情況改變顏色作出判定，副政府資訊科技總監黃志光表示，港康碼分為紅、黃、綠三色。

紅色代表用戶為確診者、疑似確診者、密切接觸者、密切緊觸者的家居接觸者、確診者出院後未滿14天、正接受強制檢疫人士、申請過往14天身體曾帶有症狀人士。

黃碼則代表，過去21日曾到訪或居住於高風險地點（包括曾被定為強檢區域）、抵港後未滿21日（包括已完成強檢的入境人士）、抵港後未滿21日的豁免強檢入境人士（經來回易、回港易返港人士除外）。

至於綠碼則代表可通關，但僅在當日有效，可申請轉碼至「粵康碼」及「澳康碼」。市民若有任何問題，可致電3142 2330查詢。

私隱不受影響 上傳資料由市民自行決定

薛永恒亦重申，在籌備港康碼時，已充份諮詢保安專家，確保私隱不會在過程中受影響。他強調市民上傳資料由個人決定，「有關出行紀錄，由擁有安心出行，或健康碼嘅市民自行進行，由大家自行決定上傳個人記錄。」

薛永恒續指，提早將港康碼安排給市民試用，因任何新事物須適應時間。「我喺度呼籲一句，港康碼支持防疫抗疫之餘，亦可以協助市民可以盡早通關，期望大家支持，大家齊心抗疫，亦做好通關準備。」

▼澳門版健康碼分級▼

