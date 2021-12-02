香港健康碼｜政府下午公布詳情　互聯網協會促釋疑：驚自願變強制

創新及科技局局長薛永恒等官員將於今日（2日）下午舉行記者會，公布推出「香港健康碼」的詳情。香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華今日（2日）指，雖然政府指申請「港康碼」屬自願性質，但亦有市民擔心，即使無需入境内地，日後會如「安心出行」般要強制要求使用，「11月香港推『安心出行』都係自願（使用），宜家事態發展要強制執行，今次自願性質，會唔會之後強制上載（資料）呢，即使係唔需要來往內地嘅人。」



智慧城市聯盟榮譽會長楊全盛就認為，若要「著到燈」，在轉換「港康碼」時提供個人資料屬必要，但相信屆時市民可就過關需要自願提供；至於現時在本地使用的「安心出行」，用法上不會有任何改變，無需申請「港康碼」的市民，出行紀錄同樣會繼續保留在手機內，不會上載至中央伺服器。



消息指，申請巿民需要透過網上系統，用實名制申請「港康碼」戶口，上載個人資料，包括身份證明、住址及申報健康狀況，市民亦可透過更新的應用程式，自行將過去一段時間行蹤，上載「港康碼」系統。

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華指，雖然政府指申請「港康碼」屬自願性質，但亦有市民擔心，即使無需入境内地，日後會如「安心出行」般要強制要求使用。（資料圖片）

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華今早（2日）在電台節目時表示，申請「港康碼」時，軟件有可能要求市民提供在港的行蹤，「比人知行蹤係市民最擔心，當局最重要交代訊息點收集。」他又認為，與內地通關對接時最需要是得悉市民是否已接種疫苗，以及是否曾到高危地方，故質疑提供行蹤的必要性。

黃浩華稱有市民憂即使不返內地日後亦需強制用

他續指，雖然政府指申請「港康碼」屬自願性質，但亦有市民擔心，即使無需入境内地，日後會如「安心出行」般要強制要求使用，「11月香港推『安心出行』都係自願（使用），宜家事態發展要強制執行，今次自願性質，會唔會之後強制上載（資料）呢，即使係唔需要來往內地嘅人。」

安心出行起初都係自願（使用），𠵱家事態發展要強制執行，今次（港康碼）自願性質，會唔會之後強制上載（資料）呢，即使係唔需要來往內地嘅人。 香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華

建議政府開放原始碼釋疑慮 交代軟件保安設計

他又言，「過往一年，市民就算連去邊個地方已經唔係好接受去收集，更何況今次加身份證號碼、個人姓名、電話號碼」，形容若萬一出現大型資料洩露，市民的私隱岌岌可危。對於保障用戶私隱，黃認為最有效方法是將「安心出行」及「港康碼」分開兩個應用程式，但當局已準備公布更新細節，相信已不可行。故他建議，政府應開放軟件原始碼，交代軟件的保安及設計等資料，屬「冇辦法之中嘅辦法」，以釋除公眾疑慮；加上今次涉及資料出境的問題，但現行法例未有提供足夠保障，建議當局盡快修訂條例。

智慧城市聯盟榮譽會長楊全盛指，在轉換「港康碼」時提供個人資料屬必要，「身份證明、住址，睇吓附近或者大廈有冇確診」，但相信屆時市民可就過關需要自願提供。（資料圖片）

智慧城市聯盟楊全盛：港康碼提供個人資料屬必要

消息指「港康碼」會分為綠、黃、紅三色，類似內地「粵康碼」。智慧城市聯盟榮譽會長楊全盛指，若要「著到燈」，在轉換「港康碼」時提供個人資料屬必要，「身份證明、住址，睇吓附近或者大廈有冇確診」，但相信屆時市民可就過關需要自願提供。至於現時在本地使用的「安心出行」，楊全盛認為用法上不會有任何改變，無需申請「港康碼」的市民，出行紀錄同樣會繼續保留在手機內，不會上載至中央伺服器。

若要（港康碼）「著到燈」，在轉換港康碼時提供個人資料係必要，例如身份證明，同住址，睇吓附近或者大廈有冇確診，但相信市民可就過關需要自願提供。 智慧城市聯盟榮譽會長楊全盛

▼澳門版健康碼分級▼



「港康碼」做法類似澳門 市民無需再用多一個應用程式

另外，更新後的應用程式，楊全盛相信之後會新增頁面，轉頁至健康碼平台網站供市民上載資料，但具體要待當局再公布，「（做法）好類似澳門，市民唔洗再煩用多個平台或者應用程式做申請，因為個人出行資料喺『安心出行』有哂。」

消息指，市民用「港康碼」過關後可轉換成「粵康碼」。楊全盛指，若市民進入內地後需要穿洲過省，在個別城市或仍需要作轉換，但相信程序簡單可於網上完成，至於市民到內地後的行蹤亦預料會在內地的相關系統有紀錄。

▼11.21內地專家團巡視港珠澳大橋▼

