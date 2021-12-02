香港健康碼｜詳情下午公布　料與內地粵康碼對接　出行資料過兩關

創新及科技局局長薛永恒今午（2日）公布「香港健康碼」詳情，讓市民申請及熟習其功能，待正式通關時可以暢順運作。據了解「港康碼」與澳門健康碼及「粵康碼」相似，而市民可自願將「安心出行」的資料，轉移到「港康碼」，之後過關內地時，「港康碼」再與「粵康碼」對接。

究竟在技術上，會否有私隱的風險？香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，據了解，「港康碼」推出時應只有網頁平台，使用情況猶如登記電子消費券般，填寫個人資料等，並同意將「安心出行」於過去21天的紀錄，上載予政府。之後資料需與內地「粵康碼」對接，即「安心出行」的資料要「過兩關」。



政府今午公布「香港健康碼」運作安排，據了解登記需要身份證明、住址，並須申報14天健康狀況及上載「安心出行」的行蹤紀錄，以獲取相應顏色的健康碼，分為綠、黃或紅碼，做法與澳門健康碼及「粵康碼」相似。到過關到內地時，需出示健康碼，之後可與「粵康碼」對接。進入內地後，便需按廣東省規定，需要時使用「粵康碼」。

「港康碼」推出初期相信只有網頁版

方保僑表示，「港康碼」推出初期，應只有網頁版本，未有應用程式，市民需提供個人資料，14天健康狀況等，並要同意上載「安心出行」的21日行蹤紀錄。他表示，申請程序就如申請電子消費券的網站平台，輸入資料便完成。他又稱，「安心出行」的紀錄理輪上是單次上載，理應不會同意一次後，便不斷上載往後的紀錄。

▼澳門版健康碼分級▼



雖然資料需要「過兩關」，不過他認為未必有外泄風險，主要視乎兩地政府的網絡保安質素。他又稱，假如無意到內地，便毋須使用「港康碼」上載資料。

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