新冠肺炎｜澳門：即日起採用內地定義　分開統計確診、無症狀感染

內地政府一向分開統計新冠病毒的確診病例及無症狀感染者，澳門政府今天（2日）公布，為了便利澳門的防控措施和內地對接，由即日起將採用國務院對於新冠肺炎個案分類和定義，將新型冠狀病毒無症狀感染者和新型冠狀肺炎確診病例分開統計和公佈。



▼澳門早前爆發疫情▼



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澳門應變協調中心今天宣佈，為便利澳門的防控措施和內地對接，將由即日起採用國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組制定的《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第八版）》的附件2《新冠肺炎監測方案》中的新冠肺炎個案分類和定義，將新型冠狀病毒無症狀感染者和新型冠狀肺炎確診病例分開統計和公佈。

新型冠狀病毒無症狀感染者的定義為：新冠病毒核酸檢測陽性，但無相關臨床表現，如發熱、乾咳、乏力、咽痛、嗅（味）覺減退、腹瀉等，可自我感知或可臨床識別的症狀與體徵，且 CT 影像學無新冠肺炎影像學特徵者。

新型冠狀病毒肺炎確診病例的定義為：新冠病毒核酸檢測陽性，或未接種新冠病毒疫苗者新冠病毒特異性IgM 抗體和 IgG 抗體均為陽性，並有1）相關臨床表現，如發熱、乾咳、乏力、咽痛、嗅（味）覺減退、腹瀉等可自我感知或可臨床識別的症狀與體徵；或2）CT 影像學有新冠肺炎影像學特徵者。