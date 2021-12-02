新冠肺炎︱增6輸入個案1人住海桃灣　巴基斯坦抵港一家8口確診

本港今天（2日）新增6宗確診個案，全部為輸入個案，並涉及L452R變種病毒。其中一人為是早前輸入個案的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診。其餘的個案中，三人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，另外兩人於檢疫期間確診，而初步確診個案則少於10宗。



當中個案涉及一名38歲男病人（個案12448），居於大角咀櫻桃街38號海桃灣2座，從卡塔爾多哈經航班QR818於11月30日抵港，檢測結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株。當局指，為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住和曾到訪的地點已納入強制檢測公告。



本港今天（2日）新增6宗確診個案，全部為輸入個案，並涉及L452R變種病毒。(資料圖片)

衞生署衞生防護中心今日（2日）公布，截至12月2日零時零分，中心正調查六宗新冠病毒確診個案，至今本港個案累計12 446宗（包括12445宗確診個案和一宗疑似個案）。過去14天（11月18日至12月1日）累計報告48宗個案，全屬輸入個案。

新增6個案全涉L452R變種病毒

​新增個案均為輸入個案，全部為涉及變異病毒株的感染。個案涉及五男一女，年齡介乎22至60歲，五人由A組指明地區（高風險）抵港，一人由B組指明地區（中風險）抵港。其中，個案編號12447病人11月21日從巴基斯坦經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班EK384抵港，他是早前7宗輸入個案（個案12411、12412、12413、12437、12438、12439及12443）的家人，於竹篙灣檢疫中心確診。

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其餘個案中，三人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，另外兩人於檢疫期間確診。

大角咀海桃灣2座被納入強制檢測。（Google Map街景）

38歲卡塔爾抵港男病人居大角咀海桃灣2座 住所納入強檢

其中個案涉及一名38歲男病人（個案12448），他居於大角咀櫻桃街38號海桃灣2座，於11月9日前往卡塔爾多哈，離港前於11月8日檢測，結果呈陰性；其後從卡塔爾多哈經航班QR818於11月30日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心抽取樣本，檢測結果呈陽性。該名患者沒有病徵，Ct值大於30，並帶有L452R變異病毒株，N501Y和E484K則呈陰性。

他曾分別於6月20日及9月12日，於香港接種兩劑復必泰疫苗。當局指，為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住和曾到訪的地點已納入強制檢測公告，任何於指定期間曾身處相關指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。