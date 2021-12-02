Lunch哥認違限聚令　拒接受感化或社服令　遭還柙以索取其他報告

人稱「Lunch哥」的學生李國永，因多次在中環區的商場參與「和你sing」，被票控違反限聚令，李早前認罪，今(2日)在東區法院判刑，惟李向感化官表示，他不願意履行感化令及社會服務令，裁判官莫子聰認為罰款非本案唯一適合的刑罰︳又指李身為學生，無好好讀書，掛住搞政治。他先把李還柙，並把案押後至本月16日判刑，以為李索取教導所、勞教中心及更生中心報告。李被帶離法庭前舉起「五一手勢」，並高呼「政治檢控可恥」、「五大訴求 缺一不可」、「一息尚存 抗爭到底」。



被告李國永(19歲)，被票控一項參與受禁群組聚集，指他於2020年4月28日，在中環國際金融中心商場(IFC)內違反限聚令。

當日約有20人在商場聚集

案情指當日傍晚6時許，該商場有「和你Sing」活動，包括李在內等約20名示威者在商場1樓聚集，他們有喊口號及展示政治標語。警員到場後要求示威人群在5分鐘內解散離開，李未有理會遭票控。

辯方曾要求判罰款

李早前認罪後，法庭為李索取感化令及社會服務令報告，惟李在與感化官會面時，表明不願意履行該兩命令。代表李的律師今求情時稱，被告因身體狀況不願接受社服令及感化令，希望法庭會考慮判罰款，又指李的家人承諾會確保李見社工及精神科輔導等。

官稱罰款非唯一判刑選擇

惟莫官認為罰款非限聚令傳票的唯一判罰方法，更指該例最高刑罰可判監半年。而李身為學生，沒有好好讀書，反而去搞政治，且無視禁令參與聚集，置防疫於不顧。當時有多人在商場聚集，增加疫情傳播風險，李不接受其他判刑命令，法庭也非只考慮罰款，故先把案押後索取其他報告。

案件編號：ESFS 27/2020