安田邨安健樓封區檢測　28歲女住戶美國返港染疫　會德豐大廈工作

一名28歲女子於12月1日由美國返港，於機場檢測呈陽性初步確診，由於她在21天潛伏期內曾在香港逗留，她所居住的藍田安田邨安健樓今晚（2日）圍封強制檢測。她感染L452R變種病毒，而她曾經接種兩劑復必泰疫苗。她於中環畢打街20號會德豐大廈10樓工作，最後上班日期為11月19日，這個地點也會被納入強制檢測。

政府今日晚上7時起限制在藍田安田街39號安田邨安健樓內的人士須留在其處所，並接受強制檢測，明日上午約7時完成此行動。



▼12.2 安健樓圍封居民強檢▼



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衞生署衞生防護中心今日表示，正調查一宗涉及L452R變異病毒株的初步確診輸入個案，個案涉及一名28歲女病人，居於藍田安田邨安健樓。她於11月20日前往美國，離港前於11月18日進行的檢測結果呈陰性。她於12月1日由美國經航班SQ007抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行的檢測結果呈陽性，並出現病徵。病人的CT值少於30，並確認帶有L452R變異病毒株，N501Y和E484K則呈陰性。她於中環畢打街20號會德豐大廈10樓工作，最後上班日期為11月19日。她於6月23日及7月14日於香港接種兩劑復必泰疫苗。

因應個案帶有變異病毒株，其傳染性和感染風險更高，為審慎起見，政府今晚會將病人於香港居住的大廈（藍田安田邨安健樓）作出限制與檢測宣告。同時，她於潛伏期在港的工作地點和到訪的地點亦會納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。

政府今日自晚上7時起限制在藍田指明「受限區域」（即藍田安田街39號安田邨安健樓）內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日上午約7時完成此行動。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨1時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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「受限區域」內的人士如在11月30日至12月2日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。此外，根據今日發出的強制檢測公告，任何於11月4日至12月2日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在12月4日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗的人士仍須接受檢測。

此外，根據最新安排，與涉及變異病毒株的確診本地個案居於同一大廈的人士須在有關確診者送院治理或離開香港前最後逗留在該建築物的當天，翌日起計的第3、7、12及19日進行強制檢測。