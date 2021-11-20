封區檢測｜跑馬地山村道滙文樓完成強檢　約130人受檢無人確診

衞生署衞生防護中心昨日（19日）公布一宗涉及L452R變種病毒株的外傭感染個案，晚上對其僱主於跑馬地山村道滙文樓的居所進行封區檢測。政府今早7時發聲明，指已完成該區強制檢測行動，當中沒有發現確診個案。



政府聲明指，截至昨晚約十一時，約130名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約50戶，當中約五戶在過程中沒人應門。

政府亦了解有居民早前已於區內的流動採樣站或透過其他途徑接受檢測，故「受限區域」內的人士如在2021年11月17日至19日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測。

衞生防護中心昨日公布的感染個案為一名31歲女外傭，她10月23日從菲律賓坐5J272航班抵港，在香港機場檢測呈陰性，並在竹篙灣檢疫中心隔離21日，期間六次檢測都呈陰性，她11月13日完成強制檢疫後返回僱主於跑馬地山村道50-52號滙文樓的居所。

她11月18日再次做檢測，其於社區檢測中心採集的樣本檢測結果呈初步陽性，但Ct值大於30即病毒量低，並確認帶有L452R變異病毒株，而N501Y和E484K則呈陰性。

病人沒有病徵，曾於7月23日在菲律賓接種一劑强生疫苗，她入院後做的其中一次檢測結果為不確定，對抗體則呈陽性反應。