01實測｜海盛路智能停車場啟用　鐵架較狹窄　專家提醒勿大力踩油

為解決本港泊車位不足問題，港府於2018年初，委託顧問研究推展智能泊車系統先導計劃，之後成功物色7個項目的選址。位於荃灣海盛路的自動泊車系統，今日起﹙25日﹚正式投入服務。據運輸署簡介，整個停車場將一共提供245個車位，當中78個為自動泊車車位。

海盛路停車場內，共有6組自動泊車系統，每組提供13個車位，連同地面一共3層，系統內的載車板會垂直或左右移動，將車輛移動至合適位置。假如車輛泊在最高一層，而下層又有車輛，大約需3分鐘才移到地面取車。自動泊位月租由2,800元至3,100元不等。

《香港01》今早邀請香港汽車會會長李耀培，到智能停車場實測運作。李在實測後留意到駕駛者有4大注意事項，由於司機要以車尾入泊位，須留意附近車輛；而智動泊位的鐵架較為狹窄，新手駕駛者可能有困難，要盡量慢慢泊車；加上地面與車架有高低差，倒車時要「畀油」但切忌大力踩油門；泊好車後亦要謹記收倒後鏡。



停車場的月租收費（歐嘉樂攝）

汽車會會長李耀培今日與《香港01》實測新啟用的荃灣海盛路智能停車場，駕駛人士入場後，需先於門口更亭位置領取泊車卡，然後駛到智能系統的車閘前。落車拍卡後，車閘會升起，此時便可用車尾倒車進入泊位，泊好車後便可離開。當有下一輛車進入時，車架便會升起騰出車位。

取車時同樣要先拍卡，記者今日在現場實測，由於泊車架共分3層，若車輛選擇停放在最上層，由拍卡計起，大約需時2分半鐘才能取車。現場有機電署人員提醒，泊車架閘口前有一條黃線，為安全設施，一旦有人誤闖黃線，系統會即時「停機」需以人手重啟，人員亦建議除了司機以外，乘客盡量避免進入泊車範圍內。

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李耀培實地測試後表示，留意到駕駛者使用自動泊車位，至少4點需要注意︰



1.駕駛人士在倒車尾入時，要留意附近車輛；



2.由於泊車位的鐵架較為狹窄，新手駕駛者或不擅泊車的駕駛者可能有困難，建議可由有泊車經驗代泊，或盡量慢慢泊車；



3.地面與車架有高低差，倒車入時候要「畀油」，切忌大力踩油門；



4.泊車後謹記收倒後鏡，避免在升降時撞毀。



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李耀培︰智能泊車系統是發展智慧城市其中一個指標

李耀培指，全球多國都已經發展智能泊車系統，部份採用「飛氈」式以載車板自動泊車的系統亦十分普及。香港要發展智慧城市，智能泊車系統是其中一個指標。李又表示，使用智能系統取車可能需時，但本港泊車位少，是值得發展解決問題，不過他坦言，「如果有平地泊，都會泊返平地」，建議考慮提供優惠，鼓勵駕駛人士使用智能泊車系統。他又提醒市民，離開車輛時要帶齊個人物品，否則要再取車就十分麻煩。

絕大多數私家車適用 遇故障可由職員轉手動操作

根據運輸署周三（24日）向傳媒簡介停車場運作時介紹，今次海盛路停車場採用拼圖型泊車系統，即是透過系統內的載車板，以垂直升降、左右橫移等方式，將車輛移動至泊位或是地面，以供取車。現時海盛路停車場共設6組系統，每組提供13個車位。

每組系統同一時間只可處理一輛車。按當局之前的計算，在多人取車或泊車時，確有可能需排隊，但已預留足夠空間，等候泊車的車龍，不會倒塞排出馬路。他續指，由於有6組系統，其實可同時供6輛車使用，相信即使排隊，都是「排幾架車時間」，不會需時逾十分鐘。

運輸署昨又指，自動泊車系統基本上適用於全港99%私家車，只有少量車身特別長的車輛不適合，收容車輛的尺寸上限為長5.2米、寬2.2米、高2米；重量則為2,500公斤。假如系統故障，又或發生意外，運輸署指出，處理方法與升降機故障相同，不建議市民自行處理，應聯絡承辦商。而系統可人手操作，即使停電亦可移動車輛。