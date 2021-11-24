荃灣海盛路智能停車場周四啟用　設78個自動泊位　取車最快2分鐘

本港泊車位不足，長期困擾駕駛人士。政府於2018年初，委託顧問研究推展智能泊車系統先導計劃，之後成功物色7個項目的選址，當中荃灣海盛路的自動泊車系統，將於明日﹙25日﹚投入服務。運輸署表示，整個停車場將一共提供245個車位，當中78個為自動泊車車位。

現場所見，一共有6組自動泊車系統，每組提供13個車位，連同地面一共3層，系統內的載車版會垂直或左右移動，將車輛移動至合適位置。假如車輛泊在最高一層，而下層又有車輛，大約需3分鐘才移到地面取車。根據現場告示，系統地下層月租收費與傳統車位相同，為每月3,100元，然後逾高層收費逾便宜，最高一層為月租2,800元。



採用拼圖型自動泊車系統 以載車板將車輛移動至泊位

運輸署表示，位於荃灣海盛路及海角街交界的政府短期租約停車場，將於明日啟用自動泊車系統，提供更多泊車位和更有效運用空間。該署表示，短期租約用地去年12月批出，固定租期為5年，之後按月續租。租戶採用6組拼圖型自動泊車系統，一共在245個車位中，提供78個自動泊車車位。

所謂拼圖型泊車系統，即是透過系統內的載車板，以垂直升降、左右橫移等方式，將車輛移動至泊位或是地面，以供取車。現時海盛路停車場共設6組系統，每組提供13個車位。

運輸署首席項目統籌（泊車）鄧錦輝表示，每組系統原可停泊6至7輛車，現時泊位增一倍。按此計算，即該停車場原本可泊203輛車，部份位置引入智能泊車系統後，令泊位大約增加20.7%。不過成本上，他透露每個車位約數十萬元，換言之，整套系統斥資逾千萬元。

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入停車場會獲發磁卡 倒車入泊位 系統自動將車運至合適泊位

鄧錦輝表示，當駕駛人士進入停車場時，更亭職員便會詢問使用傳統泊位，抑或自動泊位。使用自動泊位的司機將獲發一張磁卡，當駛至自動泊車系統前，便可下車於系統拍磁卡，閘門隨即緩緩打開。當閘門完全開門後，駕駛者應確保乘客已下車，然後以車尾倒車駛進泊位，拉好手掣、收後視鏡、關好門窗，然後下車離開系統，再使用磁卡。之後閘門便會自動關上，再將車輛運至合適泊位。

記者今日在現場直擊系統運作時曾計時，假如由拍卡開閘泊車，直至離開，大約2分鐘內可完成，運輸署指當閘門關上便可離去。至於取車，假如車輛於最低的一層，同樣約2分鐘內完成；但假如在最高一層，則需約3分鐘。運輸署助理署長（策略職務）何偉基表示，承辦商正研究可使用八達通及電話應用程式協助泊車取車，屆時相信可縮短等候時間，事先遙距控制車輛移至下層。

使用頂層泊車架月租平300元 實測取車需時約3分鐘

價錢方面，該停車場的傳統泊位為月租3,100元，智能系統地下層的月租收費與之相同；上一層的收費為2,900元；最高一層則為2,800元，較傳統泊位便宜約9.7%。

停車場的月租收費（歐嘉樂攝）

若同一時間多人取車、泊車 或需排隊

另外，鄧錦輝表示，每組系統同一時間只可處理一輛車。被問到會否出現排隊情況，他承認按之前的計算，確有可能需排隊，但已預留足夠空間，不會排出馬路。他續指，由於有6組系統，所以其實可同時供6輛車使用，相信即使排隊，都是「排幾架車時間」，不會十多分鐘。

鄧錦輝表示，自動泊車系統基本上適於全港99%的私家車，只有少量車身特別長的車輛不適合，收容車輛的尺寸上限為長5.2米、寬2.2米、高2米；重量則為2,500公斤。問到泊位會否過窄難以駛進，他表示曾經親身實測，未有問題，「我自己一手就入咗去」，但假如車輛尺寸較大就要多加小心。

車輛尺寸限制。（歐嘉樂攝）

系統出現故障工作人員可轉手動

假如系統故障，又或發生意外，會否無法取車？鄧錦輝表示，與升降機故障相同，不建議市民私自處理，應聯絡承辦商。他續指，系統其實可以人手操作，即使停電亦移動車輛。何偉基補充，要視乎實際情況，例如升降機故障時，有時可即時重啟，但亦有可能需要先檢查，之後才啟用。

近年政府推廣電動車，但何偉基承認，由於現有智能系統需移動車輛，難以安裝充電位。不過他亦稱，據了解，該停車場有意日後在傳統泊位，加設充電位。

大埔白石角自動泊車系統料明年底啟用

另一幅位於大埔白石角擬安裝自動泊車系統的政府短期租約用地，運輸署指已完成招標工作，標書評審程序現正進行中，預料該泊車系統可於明年年底投入服務。該署指，白石角同樣採拼圖型泊車系統，預料總泊車位不少於240個，當中自動泊位不少於50個。

運輸署續稱，日後為新短期租約停車場招標，及就現有短期租約停車場重新招標時，會研究在相關停車場採用自動泊車系統可行性。當取得荃灣海盛路及大埔白石角項目的經驗後，將可考量不同短租停車場採用自動泊車系統的可行性，例如財務可行性，地下公用設施會否妨礙興建自動泊車系統，相關用地會否在短期内回收以展開其長遠發展計劃等。

政府會繼續推展自動泊車系統項目，以期在興建，營運和管理不同種類的自動泊車系統以及相關財務安排等方面累積經驗，以備日後可在公眾停車場更廣泛應用。