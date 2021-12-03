梅啟明聲稱擁有胞妹梅艷芳的商標　指電影公司有侵權之嫌入稟索償

傳記式電影《梅艷芳》於上月正式上映，梅艷芳胞兄梅啟明早前接受訪問時稱，觀看電影後，認為描述梅家略嫌太短，亦不理為何沒有梅媽一角。梅啟明昨(2日)入稟高等法院，循民事途徑控告製片電影的安樂影片有限公司。梅啟明聲稱持有梅艷芳的商標，《梅艷芳》一片未經他同意使用了該商標，遂入稟安樂影片索償，並要求禁止再冒梅艷芳的商標，但未有列明索償金額。



原告為梅啟明，被告為安樂影片有限公司。

梅啟明稱亦有作防禦商標的申請

梅啟明在親自撰寫的入稟狀稱，持有「梅艷芳」和「Anita Mui」的商標。梅啟明又稱，他於2018年底遞交防禦商標的申請，入稟文件顯示，梅啟明就「梅艷芳」的商標所申請防禦商標，涵蓋範疇非常廣泛，包括：服飾、內衣、耳機、全球定位系統(GPS)、皮革、文具、電器、研討會、演講或講座、休閒中心服務、電影、音樂及貴金屬產品如珠寶手飾等。

指電影宣傳和內容未得其同意

入稟狀續指，安樂影片在製作《梅艷芳》過程、電影的內容、宣傳品和印刷品中，未經梅啟明同意而使用該些商標。梅啟明指，他作為梅艷芳胞兄，同時亦持有商標，令公眾被誤導而錯誤理解該片和他息息相關，造成損失。

梅啟明要求法庭頒發禁制令，禁制安樂影片繼續侵犯該商標，和繼續冒梅艷芳商標之名行事。他亦要求安樂影片，向梅啟明交出所有侵犯商標的物品，以及作損害賠償。

案件編號：HCA111/2021