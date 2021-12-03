《梅艷芳》涉侵權　律師指商標註冊包含圖像　覺梅啟明勝算不大

已故藝人梅艷芳的傳奇一生，近日被拍成電影《梅艷芳》，然而梅的胞兄梅啟明卻突稱擁有其妹名字「梅艷芳」的商標，認為該電影未經他同意使用該商標，入稟向電影公司索償，並要求禁止再作出侵害其商標的行為。惟有大律師指出，在香港註冊商標，包括註冊商標旳圖像，並非只是名字本身，同時亦要視乎有沒有其他人反對。他坦言覺梅啟明勝算不大，更認為電影公司或會申請剔除梅啟明的申請。



一般商標非只是名字本身

大律師嚴康焯表示，一般商標包含註冊圖像，並非單單只是名字本身，且在港為商標註冊，亦要視乎有否他人反對。梅啟明作出申索，要視乎其註冊商標的條款。他認為電影《梅艷芳》中較大可能涉及侵犯商標，是電影本身使用了「梅艷芳」的名字，這要視乎如電影海報中使用的用字，是否屬侵害到梅啟明所註冊的商標。

歌曲及使用舊較會涉及版權問題

嚴指出，電影中較大可能涉及的版權問題，應是電影中使用到梅艷芳的歌曲及影片片段等，但這些版權屬相關的唱片公司或電視台擁有，且電影中使用到梅艷芳的片段，及有關梅艷芳的訪問等，均未有使用舊片，而是重新拍攝和製作，他認為這顯示電影公司在處理時，應已有考慮到相關的版權問題。

自行入稟仍有機會需付對方訟費

雖然梅啟明未有聘用律師自行入稟，但嚴指出，若梅啟明被裁定敗訴，仍有可能需支付電影公司的訟費。

電影《梅艷芳》的劇照。(詳看下圖)

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梅艷芳傳奇一生被拍成電影，其兄指有商標爭議牽起官司。(詳看下圖)