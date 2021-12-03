《梅艷芳》胞兄梅啟明入稟控侵權　5套惹爭議傳記片1部要改名上映

由《寒戰》導演梁樂民執導，王丹妮、劉俊謙、廖子妤、林家棟及古天樂等人主演的《梅艷芳》，故事根據已故香港天后梅艷芳的的真實經歷改編而成，電影上映以來口碑極佳。不過梅艷芳的胞兄梅啟明於昨日（2/12）就入稟高等法院，控告電影製作公司安樂影片有限公司未經他同意下使用了「梅艷芳」和「Anita Mui」等商標。



王丹妮主演《梅艷芳》，電影帶影迷重溫梅姐昔日的兩段感情。（《梅艷芳》劇照）

傳記電影多爭議

今次入稟狀由梅啟明是親自撰寫，指出電影公司在未經他同意下使用「梅艷芳」和「Anita Mui」等商標，誤導公眾以為電影跟他有關而造成損失，故要求法庭頒發禁制令，禁制安樂影片繼續侵犯該商標，和繼續冒梅艷芳商標之名行事，同時亦要求安樂影片，向梅啟明交出所有侵犯商標的物品，以及作損害賠償，但未有列明賠償金額。

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就有關指控，安樂影業有限公司亦火速作出回應︰「由籌備至開拍到現在，我們一直有法律團隊跟進處理有關法律問題，並在合法的基礎下進行電影《梅艷芳》電影的製作。現這事件已交由我們法律團隊處理，現階段我們不作任何回應。」

其實開拍傅記電影，向來就是多爭議，無論故事是關於一個人還是一個團隊，都必有爭拗，以下幾部都曾發生過大大小小的事端。

案件編號：HCA111/2021

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