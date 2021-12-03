Omicron｜病毒進一步侵亞　來自香港旅客　尼泊爾與印尼禁入境

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）新變種病毒Omicron（奧密克戎）在多地快速蔓延，愈多地方錄得首宗確診個案，包括德國首都柏林、美國夏威夷、斯里蘭卡及馬來西亞等。澳洲出現第一宗本土個案。此外再有兩國禁止來自香港的旅客入境。



美國新冠肺炎疫情：圖為2021年11月17日，一名兒童在家長陪同下，來到伊利諾伊州一家中學接種新冠疫苗。中學已臨時更改用途，成為接種中心。（AP）

德國12月3日公布首都柏林出現首宗Omicron確診病例。政府政策在針對不接種疫苗的人。將離任的德國總理默克爾（Angela Merkel）及繼任人朔爾茨（Olaf Scholz）與16個州政府達成協議，同意限制未接種人士的行動，只准他們踏足出售生活必需品的場所。

德國新冠肺炎疫情：圖為2021年11月28日，德國一名醫生在準備一劑復必泰疫苗。（AP）

夏威夷成為美國第五個發現Omicron的州份。美國累計已有9宗Omicron個案。

美國3日錄得第三個Omicron個案，患者是夏威夷（Hawaii）瓦胡島（Oahu）居民，沒外遊紀錄。該國2日發現第二個個案，患者是一名來自明尼蘇達州（Minnesota）的男子，他沒有外遊非洲記錄。兩地個案令人憂慮，Omicron可能已在社區傳播。

圖為2021年12月1日，夏威夷基拉韋厄峰火山活動的照片。它是由夏威夷國家公園的攝影鏡頭拍下。（Reuters）

澳洲3日公布當地出現第一個社區個案。不過當局仍將推進重新開放經濟的政策。

新南威爾斯州政府稱，第一宗本土個案出現在悉尼，病人是一名學生。此人沒有外遊紀錄，因此澳洲已被視為出現社區個案。

澳洲新冠肺炎疫情：圖為10月31日，澳洲悉尼機場的新冠病毒檢測中心。（Getty）

亞洲方面，馬來西亞出現第一個確診病例。該國月3日公布患者是霹靂一家私立大學學生，11月19日自南非經新加坡入境。

馬來西亞新冠肺炎疫情：圖為11月29日，馬來西亞吉隆坡國際機場，來自新加坡的旅客剛抵埗。（Reuters）

韓國決定就疫情加強防疫管制，12月6日起，首都圈及其他地區的私人聚會，分別只限6人和8人。人們進入餐廳和電影院等14類公共場所，須出示疫苗通行證。

韓國新冠肺炎疫情：圖為10月20日，高陽市一個展廳放着一塊告示牌，提醒人士採取防疫措施。（AP）

印尼3日起，對所有入境國際旅客強制隔離期從7天延長至10天。本週早前印尼政府已禁止啟程前兩週內到訪過南非、博茨瓦納、納米比亞、津巴布韋、萊索托、莫桑比克、斯瓦蒂尼（Eswatini，舊稱斯威士蘭）、馬拉維、安哥拉、贊比亞和香港的外國人進入印尼。

自這10個非洲國家和香港回國的印尼公民雖可入境，但之後必須進行14天的隔離。

圖為10月14日，印尼峇里庫塔灘的滑浪人士在欣賞日落。（AP）

尼泊爾3日宣布禁止來自8個非洲國家及香港的旅客入境，3日午夜生效。

過去3週曾到過相關地點的旅客，以及已前往尼泊爾途上的國際旅客，須自費在檢疫酒店隔離7天。

尼泊爾新冠肺炎疫情：圖為2021年11月23日，一名女童在加德滿都接種輝瑞疫苗。該國12歲以上青少年都可接種這款疫苗。（AP）

世界衛生組織新冠病毒演變技術諮詢小組副主席、南非國家傳染病研究所（NICD）呼吸系統疾病負責人戈特伯格（Anne Von Gottberg）2日在接受澎湃新聞的採訪時表示，初步研究表明，Omicron傳播性與Delta變異毒株非常相似，並沒特別明顯的優勢。但她警告說，Omicron仍可能導致新感染病例的激增，因許多Omicron感染者是感染過其他新冠病毒毒株的康復者。