挪威公司聖誕派對出事逾50人染疫　恐爆Omicron最大群聚感染

新冠肺炎（COVID-19）變種病毒Omicron迅速在全球多國傳播，挪威官員2日表示，首都奧斯陸（Oslo）及周邊地區恐怕有至少50人染上Omicron病毒。據悉，這與當地一家公司在餐廳舉辦的「聖誕派對」有關。



《華盛頓郵報》報道，挪威能源公司「Scatec」上月26日舉辦了一場聖誕派對，不料到場的人中有超過50人在之後對新冠肺炎PCR篩檢呈陽性，另外還有10人的快篩結果也呈陽性，官員再檢驗是否Omicron變種，直到2日已檢測出第5名Omicron確診者，首相斯特勒（Jonas Gahr Støre）表示「確切數字可能更高」。

（編按：據挪威國營電視台NRK引述當地醫生報道，由於這些感染不是變種病毒Delta個案，所以有「清晰線索」和「很有機會」全都是Omicron變種。）

根據英媒透露，Scatec在南非開普敦設有辦公室，部分參加聖誕派對的員工最近才從南非回挪威，倘若確診者未來都確定感染Omicron，將成為全球至今為止規模最大的Omicron群聚感染，不過當局也強調「該公司聖誕派對沒有違反規定」，並稱「參加的人一切都做得很好，他們接種了疫苗，他們在聚會前接受篩檢」。

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挪威公共衛生研究所表示確診民眾居住在奧斯陸及周邊城市，並強調「奧斯陸的感染檢測小組已聯繫有關城市開始篩檢」。奧斯陸市政機構也敦促去過當地2家餐廳的民眾接受篩檢。據報道，其中之一是舉辦這場聖誕派對的地方。

此外，為了對付Omicron，挪威政府表示新的國家和地區限制將於3日生效，措施包括盡可能在家工作、限制公共場所或租用場地的私人室內活動的人數為100人、餐廳和酒吧必須進行實名制等。至於任何入境挪威的人都必須在24小時內在邊境、公共篩檢站或自主進行篩檢，若結果呈陽性，旅客則必須在24小時內進行PCR篩檢。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】