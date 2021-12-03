強制檢測｜中環MANA!SOHO上榜　返港確診花旗銀行職員離港前曾到

花旗銀行一名28歲女職員由美國返港後確診，她所住的藍田安田邨安健樓昨晚封區檢測，政府昨晚公布了12個與她相關的行蹤，該些地點被納入強制檢測名單。政府今天（3日）再公布多一個她曾到訪的地點，是位於中環士丹頓街8號的食肆MANA! SOHO，該地點亦被納入強制檢測。

另外，有三間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，亦需納入強制檢測，該三間學校分別是深水埗區香港基督教女青年會宏恩幼稚園、粉嶺區香港宣教會優質幼兒學校、屯門區仁愛堂顏寶鈴幼稚園。



該名28歲女病人（第12454宗個案）於中環會德豐大廈10樓花旗銀行 （會德豐分行）工作，連同上述地點，她有12個行蹤昨晚已被納入強制檢測公告。不過，政府今晚再公布，她曾經在11月16日到訪中環士丹頓街8號地鋪 MANA! SOHO，該地點也會被納入強制檢測。

中環士丹頓街8號地鋪 MANA! SOHO被納入強制檢測。 （該食肆網頁截圖）

政府提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種新冠疫苗，亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。

3間學校爆發流感納強檢

另外，由於三間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，相關學校被納入強制檢測公告。已經完成新冠疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

該三間學校分別是深水埗怡靖苑閒靜閣 1-8 號地下香港基督教女青年會宏恩幼 稚園、粉嶺欣盛苑商場KG01號鋪香港宣教會優質幼兒學校、屯門友愛邨愛義樓低座地下仁愛堂顏寶鈴幼稚園。

▼12月2日強制檢測公告▼



因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。