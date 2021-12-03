強制檢測｜初確診28歲女曾訪多處　涉四季Caprice Bar、「珺」

本港出現一宗初步確診個案，涉及一名28歲女子於12月1日由美國返港，在21日潛伏期內曾在香港逗留，晚上已圍封其住所藍田安田邨安健樓，要求所有居民作強制檢測。政府再發強制檢測公告，共有12個患者曾到訪的處所被列入，包括多個食肆，包括四季酒店Caprice Bar、銅鑼灣ALTO Bar & Grill、中環威靈頓廣場 M88的「珺」等。而患者的工作地點，中環會德豐大廈10樓花旗銀行亦被列入公告。



另外，亦再有9間學校因為爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，被納入強制檢測公告。



該名女患者料在中環會德豐大廈的10樓花旗銀行工作。（資料圖片）

據強制檢測公告，相信為女患者的工作地點，中環會德豐大廈10樓花旗銀行(會德豐分行)亦被納入，所有曾在11月4日至19日期間身處該地點的員工及訪客，都須在12月4日或之前接受檢測。

有多間食肆亦被納入公告，包括德福廣場金滿庭、中環尚樓餐廳、尖沙咀甜品舖「杏」、中環華商會所大廈譚仔雲南米線、中環威靈頓廣場 M88 6樓「珺」、銅鑼灣ALTO Bar & Grill、四季酒店 Caprice Bar、佐敦「蝦蝦燒」，曾在指定時間到訪上述食肆的員工及食客都要接受強制檢測。患者亦疑曾去「staycation」，曾在11月13日下午7時至11月14日上午11時，身處維港凱悅尚萃酒店的員工及訪客，全部都要接受強制檢測。

另外，患者亦曾到兩間美容中心，任何於11月11日下午7時至8時身處尖沙咀dermes，及11月13日下午2時至4時期間身處旺角朗豪坊Dr Reborn的人士，都需要進行強制檢測。

相關人士需要在年12月4日或之前接受檢測。受檢人士若在11月30日至12月2日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。值得注意是，由於上述處所涉染變種病毒人士在潛伏期到訪，故即使已接種疫苗，仍要遵從強檢公告接受檢測。

今日亦再有9間學校及指定班級因爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案被納入公告，當中包括名校香港李寶椿聯合世界書院所有年級都要接受檢測，九龍塘著名女校嘉諾撒聖家學校(九龍塘)三年級亦上榜。