通關｜船公司承諾港澳通關最快3日復航　工會憂人手僅夠初期運作

政府於上周四（2日）公布「香港健康碼」（港康碼）安排，市民日後免檢疫往返廣東省或澳門，必須將「安心出行」的出行紀錄。澳門海事局局長黃穗文今日（5日）透露，若港澳恢復正常通關，船公司承諾可在3至7日內重新營運，並提供每小時最少1個班次。

海港運輸業總工會主席蘇栢燦稱，港澳船停運至今22個月，雖然船公司仍有不少停薪留職工友，短時間內復航相信問題不大，但人手僅能應付初期、如每小時1班的運作，長遠需重聘人手：「問題係好多工友轉咗行，如果做得好哋哋，會唔會再做港澳船呢？」



船公司疫下維持船隻保養 承諾通關初期每小時最少1班船

港澳兩地封關已接近兩年，澳門海事局局長黃穗文今日（5日）在出席活動時表示，若兩地恢復正常通關，並宣布允許來往港澳的客運航線復航，船公司承諾可在3至7日內重新營運，包括提供每小時最少1個班次。

自疫情爆發至今，港澳航線已停運近兩年。黃穗文稱，當局與營運相關航線的兩大船公司（即噴射飛航、金光飛航），其管理層一直保持聯繫。她指，船公司於疫情下，仍有安排人員在分公司工作，並繼續必要工作，包括保養及維修船隻等。

停航22個月 海港運輸業總工會嘆不少具資歷船員已轉行

海港運輸業總工會主席蘇栢燦亦稱，船公司有安排同時在停航期間保養及維修船隻，估計通關後要做到3至7日內重新營運問題不大。不過，在被逼放無薪假及停薪留職下，不少具資歷員工已轉行，雖足夠應付初期每小時最少1個班次密度、即正常的四分一，但長遠仍要增加人手：「留喺度嘅工友都想快啲通關復航，走咗（轉行）嘅就唔係咁易搵返入行。」

▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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賀一誠上月稱港澳通關決定權不在澳門

本港於6月份曾連續14日零本地個案。當時澳門衛生局局長羅奕龍表示，兩地政府已達成共識，港人可有條件豁免隔離，更為計劃設立熔斷機制。惟後來港澳的疫情有變，直至今日兩地仍然未能恢復通關。

澳門行政長官賀一誠，其後於11月16日發表施政報告時表示，須觀望內地政策，若香港與內地通關，預計澳門將跟隨內地公布相關措施。他當時強調，決定權不在澳門，指「澳門只是夾在中間。」