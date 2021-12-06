Omicron｜崔俊明倡港府待科興用畢　轉購第二代國藥應付變種病毒

新冠病毒Omicron來襲，有藥劑師提到同屬滅活技術平台的國藥疫苗，較科興疫苗的數據充足、有效率亦較高，建議港府用盡科興疫苗後，便轉購第二代國藥疫苗應對新變種病毒。



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國藥及科興疫苗同屬滅活技術平台，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明在香港電台《千禧年代》表示，國藥疫苗的數據更充足、有效率亦更高，建議港府用完科興疫苗後轉購第二代國藥疫苗，相信可以針對Omicron病毒株，而即使抗體隨時間下跌，亦不會跌至低水平。

崔俊明委託香港民意研究所的網上調查，訪問近5,600位成年人，61%人已接種疫苗，另近20%人屬於「死硬派」決不打針，餘下人士仍然持觀望態度；市民選擇疫苗時，亦由原本最關注疫苗安全，改為有效率。調查亦問及港人對與病毒共存的接受程度，以10分為滿分，受訪者打分中位數達8.1分，崔俊明相信跟疫情來襲兩年，市民出現抗疫疲勞有關。調查亦顯示，受訪者希望地區康健中心也有新冠疫苗接種站。

崔俊明表示，港人對未來需與病毒共存的接受程度很高（資料圖片／黃偉倫攝）

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本周四（9日）開始，全港食肆都必須使用「安心出行」，不能再「填紙仔」。香港餐飲聯業協會會長黃家和在商業電台《在晴朗的一天出發》表示，目前B類食肆有11,000間，而全港食肆已有80%從業員接種新冠疫苗，相信不少B類食肆會轉去C類，「轉C類方便啲，唔會咁大壓力，而且就嚟聖誕轉咗C類生意好好多。」C類食肆每枱最多6人，堂食可至午夜12時。

黃家和認為，政府強制食肆推行「安心出行」等措施，並非不好的方向，「以前太過放任，香港市民鍾意做乜就做乜，唔得㗎嘛，有時要規管。」至於供視障人士使用的「安心出行」凸字套，他預計一兩日之內政府會向業界交代最新安排。

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