新冠疫苗｜創知中學逾30師生集體打科興　學生：副作用較低

政府下調科興疫苗接種年齡至12至17歲青少年，由昨日（2日）准許接種。旺角創知中學約32名師生集體預約，今日（3日）到官涌體育館疫苗接種中心打針。



有學生解釋由於學校規定未打新冠疫苗不能參加校隊，認為科興副作用較低、安全性較高，故一直未有接種也可供青少年打的復必泰疫苗；另有學生說眼見父母都打了三劑科興，因此轉軚棄打復必泰。



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父母打齊三針科興 中一女生轉軚棄打復必泰

中一女生陳同學說，剛滿12歲數天，在科興未公布下調接種年齡時欲接種復必泰，但因父母「打齊三針科興」，較心儀科興，「科興穩定性高啲，打咗傳染性低啲，多啲人一齊打放心啲！」

中一男生陳同學則說，大半班同學已接種，家人亦已打針，但仍感「好驚」，只是因為想參與校隊活動，故下定決心接種較低副作用的科興，「羽毛球、籃球，全部校隊都要打完針先玩得。」

局長望住我打針，當時好驚，佢不斷叫我唔使驚，又問我最近玩啲咩，當我同佢傾緊偈嘅時候打咗，我都冇為意，唔痛嘅！ 創知中學中一男生陳同學

中二葉同學亦說，家人支持接種，認為科興安全性較高，而今日有旅遊巴送到接種中心較方便，「好流暢，唔係話好痛，拮一下，未接種嘅人士都可以去打！」

中一男生陳同學說，為想參與校隊活動，故下定決心接種較低副作用的科興，公務員事務局長聶德權在他打針時與他談話，分散注意力，「當我同佢傾緊偈嘅時候打咗，我都冇為意，唔痛嘅！」（受訪者提供）

創知校長：一批家長一早想仔女打科興疫苗

創知中學校長黃晶榕說，今日該校共32名師生坐政府安排的旅遊巴到官涌接種科興，他本人打第三針科興；另有27名初中生、4名高中生到場打第一針科興，連同今日接種學生，該校接種率由74%升至超過77%。

有一批家長一開始就幫仔女揀定科興，佢哋覺得副作用低啲，所以當政府公布可以降低到12歲接種，呢批家長都嗱嗱聲報名。 創知中學校長黃晶榕

黃晶榕指，仍有不少同學有意打針，但部份高中生今日須補課，加上「中一同學好多未夠秤」，相信降低接種年齡後會有更多學生打針，而學校稍後將按時間表分批帶學生打針，預計該校達到八、九成接種率。

聶德權：11間公立醫院下周五起將設接種站

公務員事務局局長聶德權今日下午接近5時亦有到場視察。被問及為何鼓勵市民打針卻即將停開部份接種中心，聶德權稱，委員會將陸續留意接種需求，提供足夠接種途徑，明年1月接種中心將由現時21間減至10間，但有11間公立醫院下周五起將設接種站，下周一起8營運機構接種復必泰，逾千私家診所可打科興，另提供外展車及旅遊巴接送。他未有回應至今共接到多少學校申請疫苗接種服務。

官涌體育館疫苗接種中心醫務總監郭寶賢表示，近日市民取即日籌打針反應不錯，「最近氣氛好似幾好，唔知關唔關再有變種事。」他透露，政府下調科興接種年齡後，昨日首日約20至30名年輕人沒預約到來打針，暫流程順暢，「係少少擔心即日籌要當場登記，需要啲時間」，他指首針接種時較緊張是正常，但相信隨着接種學校比例增加，會有愈來愈多學生願意接種，「學生未打會有啲緊張、憂慮，但頭先問咗幾個學生都話唔痛。」

郭寶賢透露，在部份接種中心停開後，官涌或會恢復早前「朝八晚八」的接種時間。