Omicron｜劉宇隆倡嬰幼兒、小學生明年1月打科興疫苗

新變種病毒株Omicron來勢洶洶，海外嬰幼兒感染比例上升。本港疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，希望3至11歲的嬰幼兒及小學生明年1月可以接種科興疫苗，會在委員會提出，強調疫苗對預防重症效能仍然非常高。



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劉宇隆在新城財經台《財知大道》稱，海外嬰幼兒感染比例有上升趨勢，主要因為未接種疫苗，而「Omicron喺南非同歐美發生嘅事，一定會喺亞洲發生.....（唔好）自己欺騙自己話佢唔會入嚟，一定會入只不過入個速度係點」，唯一能夠預備是明年1月便為他們打針，本月底會在衞生署聯合科學委員會提出。

他又分享南非數據，提到入院人數中已注射疫苗人士跟無接種疫苗者，比例為1:10，雖然接種疫苗未必能預防感染，但仍然有效防止重症。Omicron的S蛋白突變超過30個，劉宇隆稱突變多可能會影響抗體水平，但疫苗刺激體內防止重症的T細胞，只是記憶少量的疫苗氨基酸，「唔係成個形狀咁記，（病毒）逃脫都有個限度，所以T細胞記到仲防到重症......市民唔好覺得Omicron嚟喇，不如唔好打針啦」，因為無打針者感染後的重症機會較打針者高。

本港採取清零策略，劉宇隆強調是趁機推高接種率，否則貿然開關需要付上人命代價，反而與病毒共存的國家容易進退失據，「行前三步又向後兩步，令社會十分不滿，倒不如一開始講得清清楚楚」，批評美國等地對率先發現Omicron的南非過度反應，實施禁運令當地試劑不足，反而是懲罰透明度高的科學團隊。

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