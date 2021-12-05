Omicron｜智利、盧森堡、羅馬尼亞等地12.8起列A區　非港人禁入境

新冠肺炎變種病毒Omicron全球擴散，多國實施旅遊限制，港府今日（5日）公布，下周三（8日）凌晨零時起，將智利、庫克群島、盧森堡和羅馬尼亞列為A組地區，過去21日曾逗留當地的非香港居民不准入境香港。

而港人亦須完成疫苗接種才可登機，回港後須在酒店強制檢疫21天，並接受6次檢測，抵港第26日亦須到社區檢測中心強檢。



政府公布，智利、庫克群島、盧森堡和羅馬尼亞確認發現Omicron個案，12月8日起將列為A組指明地區，21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

政府今日（5日）公布，智利、庫克群島、盧森堡和羅馬尼亞確認發現Omicron個案，故港府在12月8日凌晨零時起，將列為A組指明地區，21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。

至於香港居民，若已完成疫苗接種並持認可接種紀錄可登機回港，但抵港後須接受21天強制檢疫，期間接受6次檢測，抵港第26天亦要到社區檢測中心強檢。

政府公布，智利、庫克群島、盧森堡和羅馬尼亞在12月8日起列為A組指明地區，21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。(資料圖片)

據政府網頁資料，目前已有數十個地區被列入A組，包括澳洲、奧地利、孟加拉、比利時、巴西、柬埔寨、加拿大、捷克共和國、丹麥、法國、德國、希臘、印度、印度尼西亞、伊朗、愛爾蘭、以色列、意大利、日本、馬來西亞、尼泊爾、荷蘭、巴基斯坦、菲律賓、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、斯里蘭卡、瑞典、瑞士、坦桑尼亞、泰國、土耳其、阿拉伯聯合酋長國、英國、美國、芬蘭、加納、韓國、挪威、沙特阿拉伯。

而冰島、新加坡，以及墨西哥，則先後在12月6日或7日凌晨起被列入A組。