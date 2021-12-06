新冠肺炎︱增5宗確診　80歲老翁情況危殆　首宗曾打針仍病危個案

衞生防護中心公布，截至今日（6日）零時零分，新增5宗新冠肺炎確診個案，至今累計12 467宗個案。5個個案均為輸入個案，全部涉及L452R變異病毒株的感染，涉及三男兩女，年齡介乎29至48歲，另外，初步確診少於五宗。

另外，一名確診病人自上周六起病情由穩定轉為危殆，至今仍是危殆，他是一名80歲男子，感染到L452R變種病毒，確診時無病徵，但入院後約一周便轉為危殆，而他在5月16日及7月21日在加拿大接種了兩劑復必泰疫苗。翻查資料顯示，這是首宗已經完成接種新冠疫苗，但仍然病危的個案。



新增個案個案3人由A組指明地區，即高風險抵港，2人由當時為B組指明地區，即中風險的地區抵港，個案12472患者為一名35歲女子，是一名機組人員，於早前於香港接種了兩劑復必泰疫苗，於竹篙灣檢疫中心確診，她是早前輸入個案（個案12436）的密切接觸者。

翻查資料，個案12436患者為一名42歲男子，為航空公司機組人員，他於11月28日從芬蘭及新加坡經航班AY101抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，翌日確診。

餘下的個案中，一名48歲從巴基斯坦及土耳其經航班TK083抵港的女子，在於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，另外三人分別為由韓國抵港34歲男子，病徵流鼻水，第三日檢疫樣本驗到陽性；一名從巴基斯坦經土耳其的29歲男子，在酒店檢疫第五日樣本驗到陽性及一名37歲從俄羅斯經德國到港男子，病徵咳，在酒店檢疫第三日的樣本發現確診，首二人曾接種復必泰疫苗，另一人曾接種Sputnik V疫苗。

衞生防護中心指，過去14天累計報告60宗個案，全屬輸入個案。

另外，醫院管理局在上周六（4日）公布，一名確診病人由病情穩定轉為危殆，該名病人是一名80歲男子，11月24日由加拿大來港，感染到L452R變種病毒，於11月28日被列為確診個案。他確診時無病徵，但入院後約一周便轉為危殆，而他在5月16日及7月21日在加拿大接種了兩劑復必泰疫苗。