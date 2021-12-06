新冠肺炎．12.6｜3類居民准免掃描安心出行　已打針八旬翁危殆

衞生防護中心今日（6日）公佈新增5宗輸入個案，全部涉及L452R變異病毒株的感染，涉及三男兩女，年齡介乎29至48歲。初步確診少於5宗。一名感染變種病毒的80歲老翁確診時無病徵，但入院後約一周便轉為危殆，他已接種了兩劑復必泰疫苗，是本港首宗已打針仍病危個案。



政府今日公布「安心出行」的最新安排，由本周四（9日）起，市民到任何食肆堂食或表列處所，須使用「安心出行」記錄行蹤；因應使用手機問題，3類人士包括長者和15歲或以下兒童、殘疾人士、無家者等獲政府或政府授權機構認可人士，獲豁免安排，但他們須填寫指定表格，才可進入處所。



強制檢測學校｜8校爆上呼吸道感染上榜 曾到訪人士最遲周三檢測

【23:38】新冠肺炎肆虐，食物及衞生局今晚（6日）公布強制檢測公告，本港8間學校因爆發上呼吸道感染，或流感樣疾病個案，被納入強制檢測公告，任何在上月23日至本月6日期間，曾身處沙田廣林浸信會呂郭碧鳳幼稚園、葵涌香港聖公會聖尼哥拉幼兒學校、黃大仙香港小童群益會樂緻幼兒園暨幼稚園（黃大仙）、大角咀啟文幼稚園暨幼兒園、九龍城港青基信幼兒學校（農圃道）、觀塘基督教聯合醫務協會幼兒學校、香港仔聖文嘉中英文幼稚園（華貴邨）及青衣天主教聖多默幼稚園人士，須於本周三（8日）或之前接受強檢。

打針才可堂食？ 黃家和引述林鄭月娥：起碼農曆新年後先會去做

【22:56】有消息指政府正研究擴大「疫苗氣泡」至所有食肆，初步傾向為參照D類食肆的規定，要求每枱至少三分二食客已打針。而政府今日（6）日亦公布最新規定，僅長者、未滿15歲、殘疾人士及無家者，可獲豁免用「安心出行」到食肆堂食。



香港餐飲聯業協會黃家和估計，打針才可堂食的規定，不會於短期內推行。他更透露，數日前曾向特首林鄭月娥反映意見，獲回應指︰「佢話唔會咁快出嘅，起碼農曆新年後先會去做。」

「和順記」老闆阿政表示，相信新堂食規定會令食客感到抗拒，會先推出外賣優惠。（梁煥敏攝）

安心出行FAQ｜拆解強制掃碼N條疑問 如何12.9起安心食飯？

安心出行│B類食肆料生意挫四成 推外賣折扣留客：多數客係填紙仔

【21:57】政府今日（6日）公布，市民本周四（9日）起到任何食肆堂食，必須使用「安心出行」，換言之，原本毋須「填紙仔」及使用「安心出行」的A類食肆（限2人一枱及不設晚市堂食）將不復再，B類只准用「安心出行」，但獲延長營業一小時至晚上10時59分。

現時不少B類食肆，食客仍以「填紙仔」方式進入堂食，荃灣一所B類餐廳的老闆阿政表示，預計全面使用安心出行後首星期，最壞打算生意會下降四成，「始終有客人有種堅持，會明白的，但都會預備定客人轉食外賣，可能推出外賣折扣應對。」

新冠疫苗｜患高血壓老婦死前14天內曾打針 衞生署：初步無相關

【19:30】新冠疫苗臨床事件評估專家委員會公布，本港再多一名市民在死亡前14日曾接種新冠疫苗，初步認為與疫苗無關係，而死者是一名82歲女子，本身有高血壓及異常血脂症。

至今，專家委員會已評估該49宗死亡個案並總結35宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為14宗個案與疫苗接種沒有關聯。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

Omicron｜12.9起再多三地區列A組地區包括馬爾代夫 非港人禁入境

【19:01】新冠肺炎新變種病毒Omicron在全球快速蔓延，政府早前宣佈收緊登機和檢疫措施，將會把出現Omicron個案的地方列為A組指明地區。

政府今日（6日）再公布，由於馬爾代夫、塞內加爾及突尼斯確認發現Omicron個案，故會將相關地區列為A組指明地區，在12月9日凌晨零時生效，於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。

新冠疫苗｜格魯吉亞及多哥等4地接種紀錄 周三起獲港府認可

安心出行｜12.9堂食強制掃碼 長者小童、殘疾人士、無家者獲豁免

【17:52】政府公布，由本周四（9日）起所有第599F章規管處所的顧客或使用者在進入相關處所前必須利用其手機上的「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」場所二維碼。考慮到有個別人士因合理理由未能符合相關使用「安心出行」的規定，以下三類指定人士可以填妥指定表格的方式替代使用「安心出行」，他們為：

（a）65歲或以上和15歲或以下的人士；

（b）殘疾人士；及

（c）其他獲政府或政府授權機構認可的人士。

此外，因應12月9日起全面執行使用「安心出行」的規定，餐飲業務處所A類運作模式將不再適用。換言之，所有餐飲業務處所（除酒吧／酒館另有規定外）於指明期間須按B類、C類或D類運作模式的其中一種運作，並遵從適用於相關運作模式的社交距離和防疫抗疫規定，包括要求所有涉及處所運作的員工接受定期檢測或接種新冠疫苗。在上述安排下，B類運作模式下可提供堂食服務的時間將延長1小時至晚上10時59分。

8私營醫護機構今起可打復必泰 聶德權︰高接種率免通關後常熔斷

【16:02】8間參與先導計劃的私營醫護機構，今日（6日）起設24個服務地點供市民預約接種復必泰疫苗。公務員事務局局長聶德權今日中環其中一間參與計劃的診所視察，並呼籲市民在變異病毒株威脅下，把握時間盡快接種疫苗保護自己，又指高接種率特別能夠保護長者，減低社區爆發機會，更可避免日後通關後經常觸發熔斷機制。

新冠肺炎︱增5宗確診 80歲老翁情況危殆 首宗曾打針仍病危個案

【15:00】衞生防護中心公布，截至今日（6日）零時零分，新增5宗新冠肺炎確診個案，至今累計12 467宗個案。5個個案均為輸入個案，全部涉及L452R變異病毒株的感染，涉及三男兩女，年齡介乎29至48歲，另外，初步確診少於五宗。



另外，一名確診病人自上周六起病情由穩定轉為危殆，至今仍是危殆，他是一名80歲男子，感染到L452R變種病毒，確診時無病徵，但入院後約一周便轉為危殆，而他在5月16日及7月21日在加拿大接種了兩劑復必泰疫苗。翻查資料顯示，這是首宗已經完成接種新冠疫苗，但仍然病危的個案。

▼提供復必泰疫苗接種服務營醫護機構▼



Omicron｜劉宇隆倡嬰幼兒、小學生明年1月打科興疫苗

【14:03】新變種病毒株Omicron來勢洶洶，海外嬰幼兒感染比例上升。本港疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，希望3至11歲的嬰幼兒及小學生明年1月可以接種科興疫苗，會在委員會提出，強調疫苗對預防重症效能仍然非常高。

▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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通關｜港人回內地料需先完成疫苗接種 做法比澳門嚴厲

【13:22】創新及科技局局長薛永恒日前在一個節目表示，港人日後若需將香港健康碼轉換為「粵康碼」以通關，「就要有埋疫苗接種」。換言之，未完成疫苗接種的人士，料難以過關。不過，現時澳門人如需過關到珠海，並不需要完成疫苗接種，只需有7天內的陰性檢測證明，即香港做法將比澳門嚴厲。記者正向政府查詢，12至17歲的青少年如只接種了一劑復必泰疫苗，是否符合「完成疫苗接種」的定義；以及免疫力低人士是否必須打三針，才可過關。

崔俊明表示，港人對未來需與病毒共存的接受程度很高（資料圖片／黃偉倫攝）

Omicron｜崔俊明倡港府待科興用畢 轉購第二代國藥應付變種病毒

【10:44】新冠病毒Omicron來襲，有藥劑師提到同屬滅活技術平台的國藥疫苗，較科興疫苗的數據充足、有效率亦較高，建議港府用盡科興疫苗後，便轉購第二代國藥疫苗應對新變種病毒。

▼12.3 新冠疫苗流動接種站啓動禮▼



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▼創知中學32師生打科興疫苗▼



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總日總覽：新冠肺炎．12.5｜單日增9宗個案 多4國爆Omicron列高風險地區

Omicron｜智利、盧森堡、羅馬尼亞等地12.8起列A區 非港人禁入

新冠肺炎｜9宗輸入個案全帶變種病毒 Glory Sky確診船員增至7人

通關｜船公司承諾港澳通關最快3日復航 工會憂人手僅夠初期運作

香港健康碼｜消息：馬會出錢派手機 四大電訊商支持 本周有進展

安心出行｜陳肇始：與食肆負責人開會 指定處所長者兒童或獲豁免

調查指市民揀復必泰比率10個月增五成 港人願與病毒共存

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