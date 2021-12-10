立法會選舉｜廉署︰條例規管境外賄選　可與內地啟個案協查機制

立法會選舉將於12月19日（周日）舉行，政府為便利居住內地的香港居民投票，在蓮塘、羅湖、福田口岸設票站。

廉署廉潔選舉事務統籌趙汝達接受《香港01》專訪，被問到如何有效監察境外賄選買票，他指條例已列明只要涉及本港公共選舉，即使是在境外進行的賄選亦受規管，廉署不能在境外執法，但如接獲舉報，會與內地循個案協查機制請求協助。

趙汝達表示，任何人包括候選人無合理辯解，向他人提供利益、飲食、娛樂去換取選票，包括在選舉後「找數」酬謝，亦屬違法。有法庭判辭已明言，任何參與賄選的人士，無論背景及社會地位，都不會獲得輕判。

【廉政公署．選舉專題．賄選篇】



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如賄選行為在內地發生 可啟動個案協查機制

今屆立法會選舉安排長居內地的香港人可在三個口岸票站投票，如賄選行為在內地發生，廉署廉潔選舉事務統籌趙汝達表示，《選舉（舞弊及非法行為）條例》第5條訂明，只要與本港選舉有關，不論在香港境內或在其他地方的賄選行為均受條例監管，廉署收到舉報後會依程序跟進，但廉署不能在境外執法，與內地無刑事司法互助，有需要會按以往做法，循個案協查機制，要求內地相關單位協助搜查，蒐集到證據後會徵詢律政司意見。

被問到會否無法有效監察跨境賄選，如何提醒該批選民，如有發現會怎樣跟進，他指口岸票站措施落實後，已即時聯絡選舉事務處、政制及內地事務局，在給予選民的確認電郵附送選民須知，「無論個地方在哪裡，只是有人觸犯到這條法例，我們都鼓勵市民舉報。」他續指，「那當然如果我們自己主動發現到有些案件，我們無理由不查的。」

「利益」涵蓋有形、無形：收少些錢請一餐都算

趙汝達提醒，條例第11條、第12條，任何人包括候選人無合理辯解，向他人提供利益、飲食、娛樂去換取選票，屬於舞弊行為，選民因而出賣選票同罪，一經定罪最高可判囚7年及罰款50萬元。「利益」涵蓋任何價值的金錢、禮物、借貸、聘用、合約、優待、折扣、服務等，「無論有形、無形都是屬於利益。」另外，如藉提供飲食娛樂換取選票，即使只是涉及部份費用，或提供優惠價都屬違法，「收少些錢請一餐都算。」

賄選罪行涵蓋選舉後拜票酬謝行為

另外，趙汝達提醒，賄選罪行涵蓋「選舉期間」的前後段時間，「可以想像是無限前同無限後，即是任何時間。」所以在選舉後償還承諾利益予選民作拜票酬謝，都是違法行為。他引述有上訴庭判辭提到，「任何參與賄選的人士，無論背景及社會地位，都不會獲得輕判，已有清晰訊息。」

區議會候選人搞20元宴會「曲線宣傳」違規罪成

曾有案例是一名區議會候選人及四名支持者，透過成立居民協會，以協會名義舉辦多場宴會，招待逾1,500名會員，參加者只需支付20元入場費，人員期間「曲線宣傳」，如不斷用手勢「暗示」候選人編號，又藉協會名義舉辦包三餐的免費「一日遊」，並派發大量診所100元現金券、免費流感針注射等，有關開支涉逾200萬元，遠超4.8萬元選舉開支上限。5人最後多項罪行罪成，分別被判囚27個月及33個月。