立法會選舉｜廉署至今接9宗舉報　白韞六：自由意志投白票無刑責

立法會選舉將於本月19日舉行，經修訂後的《選舉（舞弊及非法行為）條例》新增兩條罪行，包括禁止呼籲不投票或投無效票及故意妨礙阻止他人投票。廉政專員白韞六今日在電台節目指，至今收到9宗涉及呼籲投白票或無效票的舉報，當中有部份人透過社交平台發帖文或轉載發布有關訊息；有2宗個案的涉案人不在港，廉署會向法庭申請拘捕令。



另外，白韞六又澄清，相關新增的罪行只規管公開煽動他人不投票或投白票，「如果（選民）因為自己自由意志，或者種種原因，填票時變成廢票冇刑責。」但他提醒市民，切勿阻礙他人投票或煽動他人不投票或投白票，若萬一收到疑似煽動不投票或投白票的訊息亦切勿轉載。



白韞六指，廉署至今收到9宗涉及呼籲投白票或無效票的舉報，當中有部份人透過社交平台發帖文或轉載發布有關訊息。（資料圖片）

廉政專員白韞六今日（4日）在電台節目上表示，今次選舉是完善選舉制度後，最大規模的一場選舉，廉署自6月起展開宣傳教育工作。他又指，今次共有153位候選人，不少亦是首次參選，過去沒有選舉經驗，廉署期望透過教育，包括印刷小冊子，提醒候選人注意容易出問題的地方，例如處理選舉經費等。

廉署至今收到9宗涉及呼籲投白票或無效票的舉報

經修訂後的《選舉（舞弊及非法行為）條例》新增兩條罪行，包括禁止呼籲不投票或投無效票及故意妨礙阻止他人投票。白韞六指，廉署至今收到9宗涉及呼籲投白票或無效票的舉報，當中有部份人透過社交平台發帖文或轉載發布有關訊息。另外，有2宗個案的涉案人不在港，廉署會向法庭申請拘捕令。他強調，即使涉案人不在港，申請拘捕令後相關人士一旦返港，便會立即採取行動，「任何人做一啲嘢，可能屬於不法手段控制或破壞選舉必須執法。」

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白韞六：若選民以自由意志投票 即使廢票亦無刑責

白韞六又澄清，相關新增的罪行只規管公開煽動他人不投票或投白票，「如果（選民）因為自己自由意志，或者種種原因，填票時變成廢票冇刑責。」他又提醒市民，切勿阻礙他人投票或煽動他人不投票或投白票，「做選民應該做嘅嘢，按心儀當選人去選票站投票便可以」，萬一收到疑似煽動的訊息亦切勿轉載。

廉署會派人到口岸票站監察投票及點票過程

政府日前公布，將在蓮塘、羅湖、福田口岸設票站，讓身在內地的香港選民投票，票站只讓候選人和代理人監票，不設公眾包括傳媒觀察點票。白韞六指出，3個票站位處於香港境內，與市區的票站無異，廉署同樣會派人到投票站監察投票以至點票的過程。他又強調，選舉條例於境外或境內亦同樣有效，「如果有啲選舉過程有情況出現，違反選舉條例，就算係香港以外嘅地方發生都可以跟進」，市民若發現類似情況可向署方舉報。

今次投票日，廉署首次全體總動員，派出約800名前線人員應付突發情況。白韞六指，大部分廉署人員都會到各個投票站視察投票及點票程序，以及處理市民的查詢和投訴，有需要時亦會執法，同時加派人手到7個分區辦事署，處理熱線投訴。廉署亦會在線上監察各個網站及論壇區的內容，以確保今次選舉可在公平及廉潔中順利舉行。

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白韞六指民研是否違反不可一概以論

白韞六在節目後接受記者提問，針對口岸票站補充指，本港與內地及海外執法機構一直有很好的合作，在內地有個案協查機制，30多年行之有效，「所以唔洗擔心，如果我哋需要調查犯法行為時，可以通過內地相關機構協助我哋。」

香港民意研究所早前調查港人在立法會選舉的投票意向，選項包括投白票或不投票，有指問題是煽惑他人不投票或投白票。白韞六被問到相關民調是否有違反，他回應指，會否違法須考慮個別具體情況，不能一概而論，包括考慮民調後如何處理有關數據、發表結果時的形式及發表內容的手法等，再作整體考慮，未來廉署會繼續留意及研究。