立法會選舉｜消息：穿「香港加油」服飾需先遮蓋　否則拒入票站

立法會選舉將於12月19日舉行，《香港01》接獲消息指，選舉事務處已向票站職員簡介選舉日的安排，當中特別提到若有選民身穿「香港加油」字眼的衣服，或者身上有「香港加油」的紋身，都需先為該名選民遮擋「香港加油」字眼，否則該選民不能進入票站投票，消息人士稱，政府官員解釋此舉是因為「香港加油」字眼屬「拉票」。

記者正向選舉事務處查詢事件。



▼渣打馬拉松2021舉辦時，有選手著上「香港加油」字眼衣服▼



據了解，選舉事務處已舉辦簡介會，向票站職員講解選舉日的安排，當中提到若有選民身穿「香港加油」字眼的衣服，或者身上有「香港加油」的紋身，票站職員都需要先為該名選民遮擋「香港加油」字眼，否則該選民不能進入票站投票，處方解釋因為該字眼屬於「拉票」，因此不能接受。

記者正向處方查詢事件，了解「香港加油」的字眼等同向哪些人「拉票」，以及如有人身穿「警察勁揪」、「林鄭加油」等字眼的服飾，又能否投票等，正待回覆。

選管會主席馮驊。（余俊亮攝）

選舉管理委員會主席馮驊在10月底見記者時，被問到選民身穿「香港加油」字眼的衣服能否投票，他稱不回應個別例子，但法例一直有規管宣傳品，需視乎當時的社會背景，某些物品有無「第二層意義」，會否令人質疑選舉公正性。他又稱，以往曾有類似情況，職員會借出背心予選民遮擋政治訊息。

2016年立法會選舉。（資料圖片）

另外，消息人士亦指，選舉事務處亦為今次選舉增設了一個特別崗位，專門負責以酒精及漂白水定時清潔投票間。而若有選民發燒，票站職員會建議他先求醫，當如該名人士堅持要投票，票站職員也應容許他投票，保障投票的權利。

馮驊早前表示，有發燒徵狀的選民，因為只會短暫停留在投票站，他們會被引領到特別投票間投票。特別投票間每次使用後，工作人員均會進行消毒，而有需要時工作人員會利用清潔用品為投票站消毒。