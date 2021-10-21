渣馬2021︱大會：跑手須絕對守法　香港加油兩日內無問題變有問題

本周日便是跑手期待已久的渣打香港馬拉松，也是自新冠肺炎疫情爆發以及《國安法》落實後，本港首個大型體育賽事。日前的記者會上，渣馬籌備委員會主席高威林曾表示，跑手服裝上如有「香港加油」四字沒有問題，不過時隔兩日，他的說法有所改變。



東廊人頭湧湧，是每年港馬其中一張代表相片。（資料圖片/李澤彤攝）

日前的記者會上，有記者問及跑手服裝上如印有「香港加油」、「光復香港」等具政治意味的標語時，能否獲准參賽，高威林當時的回應是：「我會建議佢將『香港加油』轉成『跑手加油』」，他又指出，「香港一直是『加緊油』、只會進步不會退步，所以『香港加油』四字沒有問題」。

渣馬籌備委員會主席高威林日前曾稱「香港加油」四字無問題。（資料圖片 / 張楊帆攝）

有記者追問，跑手穿個別顏色和標語的服裝，會否被禁止參賽，高威林指，只要顏色不影響其他選手，任何顏色的衣服都可以參賽，同時聲稱不知道確實標語字眼是什麼，無法評價大會能否接受。

他對「香港加油」相對寬鬆的尺度，在坊間惹來不同解讀，今日渣打香港馬拉松籌備委員會特別發出聲明，表示：「對於星期一傳媒發佈會之訊息，令部份傳媒及公眾人士有所誤會，渣打香港馬拉松籌備委員會感到抱歉，並藉今日活動嚴正澄清。」聲明指出：「正如在星期一舉行之記者會及星期二發出之補充聲明所說，大會嚴正要求跑手於星期日參與賽事時需絕對守法。」

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大會手冊提醒跑手，衝線後不宜久留，免得人群擠擁，增加傳播風險。（資料圖片／李澤彤攝）

高威林在活動上親自表示，渣打香港馬拉松是一項體育盛事，經過近兩年的停辦及延期，跑手及公眾都非常期待一場愉快安全的賽事，「香港田徑總會強調運動不應該加入政治元素或口號，強烈呼籲跑手尊重大會守則，維持良好比賽秩序及氣氛。如大會發現賽事當日有任何違反法例或大會規則的情況，大會將拒絕有關人士參加活動，並按需要要求執法部門介入。」

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「穿著特別裝束或攜帶背包的跑手，必須在大會工作人員指示下進入設於起點的檢查站接受保安檢查才可參加有關活動。」高威林強調，「大會強烈譴責任何人利用渣馬作為宣揚及鼓吹政治訊息的平台，並重申，星期日賽事現場絕不容忍任何違法事件，嚴正要求任何人切勿以身試法。」有記者追問，跑手能否使用「香港加油」四字，今次高威林再沒回應便匆匆離場。

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