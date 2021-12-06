Omicron｜12.9起再多三地區列A組地區包括馬爾代夫　非港人禁入境

新冠肺炎新變種病毒Omicron在全球快速蔓延，政府早前宣佈收緊登機和檢疫措施，將會把出現Omicron個案的地方列為A組指明地區。

政府今日（6日）再公布，由於馬爾代夫、塞內加爾及突尼斯確認發現Omicron個案，故會將相關地區列為A組指明地區，在12月9日凌晨零時生效，於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。



政府表示，於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境，而香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

另外，政府昨日根據所得資料，公布將於12月8日起指明庫克群島及盧森堡為A組指明地區，但政府今日經相關當局取得進一步更新資料，在庫克群島及盧森堡發現的個案並非Omicron個案，因此政府會維持指明庫克群島及盧森堡為B組指明地區。

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