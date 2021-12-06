移民潮｜中一人口估算升　本學年全港反縮29班　元朗成「重災區」

中一適齡人口本應持續上升，不過受到移民潮影響，本港不斷流失學生，公營中學更需要縮班。根據教育局最今日（6日）出版的《中學概覽》，2021/22學年全港官津中學淨縮減29班中一，當中新界區減18班，九龍區減6班，港島區減5班。

直資中學議會主席陳狄安表示，受到「雙非效應」影響，本學年中一適齡人口應持續上升，不過本學年卻縮減中一班數，情況較預期不理想，反映受退學及移民潮等因素影響，適齡人口「冇想像中咁多」，未來數年或趨向下跌。

按教育局最新回覆，截至2021年11月，參加2022年入學中一派位的小六學生估計約有50,700名，較上年度同期減少約2,550人。



中一適齡人口本應持續上升，不過受到移民潮影響，本港不斷流失學生。（資料圖片）

中一加班4年後本學年突減班 元朗區減11班中一最多

受到「雙非效應」影響，2021學年中一適齡人口本應持續上升，按教育局推算，增多1,000人至約6.4萬人。不過，根據教育局最新公布的《中學概覽》，2021/22學年全港官立及津貼中學，比上一學年淨縮減29班中一，是持續加班四個學年後，突然驟減中一班數。

當中，新界區減18班中一、九龍區減6班、港島區減5班。按18區劃分情況，以元朗區最嚴重，本學年縮減11班中一，其次是東區，縮減6班中一，沙田及觀塘區各減3班中一。

位於東區的閩僑中學本學年只開辦一班中一。（資料圖片）

兩校本學年開一班中一 教育局正審視發展方案申請

位於東區的閩僑中學及明愛柴灣馬登基金中學，本學年各減一班中一，只開辦一班中一，面臨「殺校邊緣」。

明愛柴灣馬登基金中學早前稱，探討與明愛社區書院合辦課程的可行性，已向教育局提出學校發展方案的申請; 閩僑中學則已向教育局申請特別視學，爭取繼續營辦。教育局稱，正審核有關學校申請的發展方案。



上月宣布三年後被「殺校」的黃大仙龍翔官立中學，本學年開辦2班中一，比上學年減1班。

上月宣布三年後被「殺校」的黃大仙龍翔官立中學，本學年開辦2班中一，比上學年減1班。（資料圖片)

中學校長：人口升反縮班 情況不理想

直資中學議會主席陳狄安表示，2013年雙非「截龍」，本學年中一適齡人口本應持續上升至2024/25學年，不過，本學年卻要縮減中一班數，情況較預期不理想，反映受退學及移民潮等因素影響，適齡人口「冇想像中咁多」，料未來數年或趨向下跌。

他認為隨着澳洲、紐西蘭明年初開學，有機會再有本地學生流失，但若本港與內地順利「通關」，或令跨境生恢復來港，可「中和」離港學生人數。他期望當局可作長遠規劃，提供未來數年本港就讀學生數字，令學界可以及早部署，又認為當局「唔一定開小班」，但可考慮如何優化資源，多方面支援學生。

教育局指，理解在學期中出現學生流動屬正常現象，為免影響學校運作，學年初所確定的核准班數將會沿用至該學年結束。（資料圖片)

教育局：人口升幅放緩 「擴班」學校數目大減

教育局回覆稱，為應對2017/18學年起至2024/25學年，中一學位需求逐漸回升，當局與業界就應對的方向及策略框架達成共識，除沿用中一派位的一貫調撥安排外，亦會逐步把中一每班派位人數還原，在個別調撥學位及「復位」後，仍有學位欠缺的地區按有關準則「擴班」，以應對中一學位需求。

本年4月當局批核2021/22學年中一班數時，因應學生人口升幅放緩，需進行「擴班」安排的公營學校數目已大幅減少，相對2020/21學年，中一總班數有所回落。今年9月「點人頭後」後，再減少8班中一。

當局稱理解在學期中出現學生流動屬正常現象，為免影響學校運作，學年初所確定的核准班數將會沿用至該學年結束。